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Jennie封面狂換6套造型！薄荷綠深V禮服辣翻　Chanel洋裝如花仙子

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記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK 成員 Jennie 再度展現頂級時尚影響力，登上《Cosmopolitan》2026 秋季刊物，一口氣拿下6款不同封面，以繽紛大膽的造型演繹復古與現代交織的風格美學。從 2006 年 Roberto Cavalli 經典古董禮服，到 Chanel 2026 秋季系列的新作，Jennie 自由切換性感、甜美與優雅氣場。

其中最吸睛的一套，莫過於來自 Roberto Cavalli 2006 春夏系列的湖水綠色禮服，整件以輕盈雪紡打造，胸前採用極深 V 剪裁，並以細緻抓皺與扭結設計勾勒身形，兩側鏤空剪裁一路延伸至腰際，展現若隱若現的性感曲線。飄逸布料自然垂墜，在鮮明綠色背景襯托下，更凸顯 Jennie 白皙膚色與柔美線條，也讓一件誕生近20年的經典作品再次煥發新生命。

Jennie 另一款封面則換上 Chanel 2026 秋季系列粉色造型，以品牌擅長的高級訂製語彙重新詮釋甜美性感。絲緞與蕾絲交錯拼接成立體輪廓，胸前點綴輕盈羽毛裝飾，花卉刺繡層層堆疊出細膩層次，在柔和粉色調中注入浪漫氛圍。Jennie 搭配自然微捲長髮與乾淨妝容，讓整體造型兼具法式優雅與少女感。

除了拍攝大片，Jennie 也接受專訪，坦言過去一年幾乎沒有時間停下腳步，「這一年真的很瘋狂，我一直沒有真正坐下來，好好消化《Ruby》帶給我的一切。」談到近期席捲社群的〈Dracula〉Remix，她笑說自己最喜歡看粉絲在 TikTok 跟著歌曲一起唱，「看到大家拍影片真的很有趣，那是最甜蜜的事之一。」

關鍵字：

Jennie, Cosmo, Chanel, 時尚, 封面

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