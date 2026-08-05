最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面





▲最容易成為「有求必應型濫好人」的三大星座 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安 ／綜合報導

「幫一下應該沒關係」、「拒絕好像太無情了」，有些人天生就是熱心腸，看到別人需要幫助就忍不住伸出援手。然而，過度善良若沒有設下界線，也可能成為被利用的原因。以下盤點最容易成為「有求必應型濫好人」的三大星座，看看你是否也經常把別人的需求擺在自己前面。

Top 3：雙魚座

雙魚座天生富有同理心，看到別人受苦就容易心軟，只要一句「拜託你」，往往就會答應幫忙。他們總希望每個人都能開心，因此不喜歡拒絕，也害怕讓人失望。即使知道自己吃虧，仍可能選擇默默承受，久而久之容易讓他人把雙魚的付出視為理所當然。

Top 2：天秤座

重視人際和諧的天秤座，最怕因為拒絕而破壞關係。面對朋友或同事提出請求，即使心裡並不願意，也常因顧及對方感受而點頭答應。他們希望維持好人形象，不願引發衝突，因此經常委屈自己配合別人，最後累積許多壓力卻不輕易說出口。

Top 1：巨蟹座

巨蟹座把照顧別人視為一種本能，尤其是面對親近的人，更願意無條件付出。無論是金錢、時間或情緒支持，只要認定對方重要，就會傾盡全力幫忙，甚至犧牲自己的需求。他們總相信真心能換來真心，卻也因此最容易遇到只會索取、不懂珍惜的人，常常在關係中默默承擔，直到筋疲力盡才發現自己一直被利用。