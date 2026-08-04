fb ig video search mobile ETtoday

韓團BOYNEXTDOOR最新代言曝光！把UA運動T穿出帥氣男友感

>

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣男團 BOYNEXTDOOR 正式加入 UNDER ARMOUR 全球品牌代言人行列，六位成員同步演繹品牌全新「Commit（全心投入）」概念，並擔任 UA Bouncy Tee 躍動系列亞太區推廣大使。此次合作不只是代言曝光，更透過成員們各具特色的日常造型，重新定義運動服飾的穿搭可能。

▲▼ua 。（圖／品牌提供）

▲南韓人氣男團 BOYNEXTDOOR 正式加入 UNDER ARMOUR 全球品牌代言人行列 。（圖／品牌提供）

BOYNEXTDOOR由SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN與WOONHAK六位成員組成，近年憑藉貼近日常的音樂風格與充滿青春感的舞台魅力累積大批全球粉絲。UNDER ARMOUR表示，雙方共同重視持續成長、勇於突破與全心投入熱愛事物的精神，因此以「Commit」作為此次合作主軸，希望傳遞運動不只是競技，更是一種對生活與夢想全力以赴的態度。

▲▼ua 。（圖／品牌提供）

▲WOONHAK 著上全新「UA Bouncy Tee」 。（圖／品牌提供）

▲▼ua 。（圖／品牌提供）

▲TAESAN 。（圖／品牌提供）

▲▼ua 。（圖／品牌提供）

▲ LEEHAN 。（圖／品牌提供）

此次同步亮相的 UA Bouncy Tee，以舒適性與活動自由度作為設計核心，透過柔軟親膚的面料、寬鬆俐落的剪裁與良好的延展性，兼顧日常穿著與運動需求，即使長時間活動也能維持舒適自在。胸前僅以低調立體品牌Logo點綴，沒有過多裝飾，讓整件T恤更容易融入不同穿衣風格，也符合近年盛行的Clean Fit與Athleisure美學。從形象照中也能看出六位成員各自不同的穿搭語言，JAEHYUN身穿湖水綠Bouncy Tee搭配卡其工裝長褲，以簡潔配色襯托清爽少年感。WOONHAK則以白色Bouncy Tee搭配籃球短褲、長襪與復古球鞋，打造青春活力十足的運動造型。

同時，中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人，熱騰騰釋出首波形象照，只見他以招牌陽光笑容與清爽氣質，詮釋台灣品牌服飾，一舉一動讓粉絲們好心動。

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人。（圖／品牌提供）

關鍵字：

BOYNEXTDOOR, UNDERARMOUR, 代言人, 穿搭, 韓團

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生

宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生

外表光鮮、月底吃土！年輕人「精緻窮」5個警訊快自測

外表光鮮、月底吃土！年輕人「精緻窮」5個警訊快自測

洗完澡別急著關門！5個「防霉小動作」浴室、衣櫃連化妝刷都更乾爽

洗完澡別急著關門！5個「防霉小動作」浴室、衣櫃連化妝刷都更乾爽

沛納海100克極致輕盈　錶殼獨一無二紋理配復古錶帶帥出新高度 間歇生活運動VILPA是什麼？每天3分鐘6大優點　改善心肺功能、提升記憶 「國產車千金」狂愛「錶王」鑽錶　經典珠寶、愛馬仕包都是日常 崔傘同款小烏龜爆紅！韓星正瘋手機貼　TWICE娜璉、KIOF也貼上求好運 戒澱粉反而瘦不下來？中醫師揭2種體質最容易卡關　 發現另一半劈腿怎麼辦？3步驟停止反覆內耗　慢慢找回自己 IKEA「租屋超友善」家具系列　可秒收帶走台灣也買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面