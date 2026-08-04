韓團BOYNEXTDOOR最新代言曝光！把UA運動T穿出帥氣男友感

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣男團 BOYNEXTDOOR 正式加入 UNDER ARMOUR 全球品牌代言人行列，六位成員同步演繹品牌全新「Commit（全心投入）」概念，並擔任 UA Bouncy Tee 躍動系列亞太區推廣大使。此次合作不只是代言曝光，更透過成員們各具特色的日常造型，重新定義運動服飾的穿搭可能。





▲南韓人氣男團 BOYNEXTDOOR 正式加入 UNDER ARMOUR 全球品牌代言人行列 。（圖／品牌提供）



BOYNEXTDOOR由SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN與WOONHAK六位成員組成，近年憑藉貼近日常的音樂風格與充滿青春感的舞台魅力累積大批全球粉絲。UNDER ARMOUR表示，雙方共同重視持續成長、勇於突破與全心投入熱愛事物的精神，因此以「Commit」作為此次合作主軸，希望傳遞運動不只是競技，更是一種對生活與夢想全力以赴的態度。





▲WOONHAK 著上全新「UA Bouncy Tee」 。（圖／品牌提供）





▲TAESAN 。（圖／品牌提供）





▲ LEEHAN 。（圖／品牌提供）

此次同步亮相的 UA Bouncy Tee，以舒適性與活動自由度作為設計核心，透過柔軟親膚的面料、寬鬆俐落的剪裁與良好的延展性，兼顧日常穿著與運動需求，即使長時間活動也能維持舒適自在。胸前僅以低調立體品牌Logo點綴，沒有過多裝飾，讓整件T恤更容易融入不同穿衣風格，也符合近年盛行的Clean Fit與Athleisure美學。從形象照中也能看出六位成員各自不同的穿搭語言，JAEHYUN身穿湖水綠Bouncy Tee搭配卡其工裝長褲，以簡潔配色襯托清爽少年感。WOONHAK則以白色Bouncy Tee搭配籃球短褲、長襪與復古球鞋，打造青春活力十足的運動造型。

同時，中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人，熱騰騰釋出首波形象照，只見他以招牌陽光笑容與清爽氣質，詮釋台灣品牌服飾，一舉一動讓粉絲們好心動。





▲中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人。（圖／品牌提供）