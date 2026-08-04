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沒生病卻一直累？營養師曝「慢性發炎」10大警訊　快測你中了幾項　

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▲▼營養師教抗身體發炎。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲慢性發炎常在不知不覺中持續影響身體。

記者曾怡嘉／綜合報導　圖／（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

明明沒有感冒，也沒有生病，卻總是覺得睡不飽、提不起勁，甚至反覆長痘、腸胃不適？營養師高敏敏提醒，這些看似不起眼的小毛病，可能與「慢性發炎」有關。不同於急性發炎，慢性發炎常在不知不覺中持續影響身體，若長期未改善，也可能增加慢性疾病風險。

#先自測！你中了幾項慢性發炎警訊？

#經常疲倦，睡醒還是沒精神

#壓力大、容易焦慮或煩躁

#常脹氣、腸胃不舒服

#久坐少運動

#睡眠品質不好、容易半夜醒來

#常吃油炸、加工食品或外食

#肩頸痠痛、身體容易緊繃

#蔬菜水果吃得少

#痘痘、泛紅或過敏反覆發作

#注意力不集中、記憶力變差

檢測結果怎麼看？

0～2項： 目前風險較低，持續維持良好生活習慣即可。

3～5項： 可能已出現慢性發炎警訊，可開始檢視飲食、睡眠及壓力管理。

6項以上： 身體可能長期處於慢性發炎狀態，建議調整生活型態，必要時可尋求醫療專業評估。

為什麼慢性發炎越來越常見？高敏敏表示，熬夜、長期壓力、缺乏運動、高油高糖飲食、蔬果攝取不足及肥胖等，都可能增加慢性發炎風險。其中，內臟脂肪較多的人，體內也可能持續釋放促發炎物質，因此除了體重，更應留意整體健康狀況。

▲▼營養師教抗身體發炎。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

想幫身體「滅火」？營養師高敏敏也建議可以從飲食開始調整：

1.多吃原型食物

以天然、少加工食物為主，減少高糖、高油及加工食品攝取。

2.補充足夠蛋白質

可從魚類、雞蛋、豆製品、乳品及瘦肉攝取，有助維持身體正常修復。

3.增加膳食纖維

多吃蔬菜、水果、全穀雜糧，有助維持腸道健康。

4.補充好油脂

鮭魚、鯖魚、秋刀魚、核桃及亞麻仁籽等食物含有Omega-3脂肪酸，可作為均衡飲食的一部分。

5.多吃彩虹蔬果

莓果、番茄、深綠色蔬菜及柑橘類水果富含多種植化素與抗氧化營養素。

除了飲食，一些生活習慣也別忽略，像是每天補充足夠水分、維持規律作息，成年人建議每天睡眠7至9小時、每周累積至少150分鐘中等強度運動、學習舒壓，適度放鬆、散步或深呼吸。

關鍵字：

慢性發炎, 抗發炎, 營養師, 健康飲食, 自我檢測

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