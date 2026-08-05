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為什麼有些人總是在戀愛，而有些人總是在單身？

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

為什麼有些人身邊總是不缺戀愛對象，有些人卻長期維持單身，原因往往不只是外貌或運氣，而是與一個人的社交方式、感情態度以及選擇標準有關，經常談戀愛不代表比較幸福，長期單身也不代表沒人喜歡，只是每個人進入關係的門檻與節奏不同。

▲。（圖／IG）

＃願不願意主動釋放好感

有些人遇到心動對象時，會主動聊天、製造相處機會，也願意讓對方知道自己的好感，因此更容易推動關係發展，有些人則害怕被拒絕、擔心顯得太積極，即使喜歡也選擇冷處理，久而久之，不是不受歡迎，而是別人根本看不出他想要談戀愛。

＃進入感情的標準不同

有些人重視當下的感覺，認為可以先相處再慢慢確認，因此戀愛機會自然比較多，有些人則希望對方從外貌、個性、收入到生活習慣都符合期待，只要出現一點不適合便立刻退出，標準高並不是壞事，但當條件過於僵化，也可能讓許多原本值得認識的人提早出局。

＃對親密關係的安全感不同

有些人習慣在關係中表達需求，也相信即使感情失敗，自己仍有能力重新開始，因此比較敢接受戀愛，有些人曾經受傷、害怕失去自由或擔心重蹈覆轍，表面上看起來享受單身，內心其實一直在防備靠近自己的人，真正讓人長期單身的，有時不是遇不到對象，而是不敢讓別人走進生活。

關鍵字：

戀愛, 單身, 感情

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