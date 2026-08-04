每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡

▲黑咖啡熱量不高，高糖配料才是熱量來源。圖／（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人每天都靠一杯咖啡提神，但喝得對，比喝得多更重要。營養師杯蓋整理7個喝咖啡重點，從每日咖啡因攝取量、最佳飲用時間，到熱量陷阱與補鐵注意事項，幫助咖啡控喝得更安心。

1. 每日咖啡因別超過400毫克

一般成人每日咖啡因攝取量建議不超過400毫克，約相當於2至3杯中杯美式咖啡；單次攝取則建議控制在200毫克以內。

2. 孕期、哺乳期應特別留意

營養師提醒，懷孕及哺乳期間若要攝取咖啡因，應先諮詢醫師，並依照專業建議調整攝取量。

3. 睡前6小時盡量別喝

研究顯示，即使在睡前6小時攝取約400毫克咖啡因，仍可能影響睡眠品質，因此建議下午或晚上減少咖啡因攝取。

4. 真正高熱量的是配料

比起黑咖啡，美式或無糖拿鐵熱量相對較低；焦糖糖漿、鮮奶油、奶蓋等配料，才是熱量增加的主要來源。

5. 缺鐵族補鐵別配咖啡

咖啡中的多酚可能影響植物性鐵吸收，若有缺鐵問題，建議正餐前後1小時避免喝咖啡。

6. 空腹喝不舒服就別勉強

有些人空腹喝咖啡容易胃部不適，建議搭配早餐或點心一起食用，更符合自身狀況。

7. 心悸、手抖就是身體提醒

若喝完咖啡出現心悸、手抖、焦慮等情況，代表咖啡因攝取可能已超過身體能負荷的程度，應適度減量。