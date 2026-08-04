fb ig video search mobile ETtoday

勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變

>

記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

有些人面對親友的提醒，會冷靜思考並調整方向，但有些星座只要認定一件事情，就算旁人說破嘴也不願改變，他們不一定是聽不懂道理，而是太相信自己的判斷，甚至必須親自撞過南牆，才願意承認當初的選擇可能有問題，以下三大星座最容易聽不進勸誡，總是堅持按照自己的方式行動。

▲。（圖／IG）

TOP 3：獅子座

獅子座自尊心強烈，非常在意自己是否掌握主導權，當別人用命令或責備的方式提出建議，他們容易感覺權威受到挑戰，即使內心知道對方可能有道理，表面上仍會堅持原本的決定，他們並不是完全不願意接受意見，而是必須覺得選擇權仍然掌握在自己手中，否則越有人阻止，他們反而越想證明自己沒有錯。

TOP 2：牡羊座

牡羊座做事憑直覺與衝勁，一旦產生想法便希望立刻採取行動，很難耐心聽完別人的風險分析，旁人的勸阻在他們耳中，經常被理解成潑冷水或阻礙前進，他們相信經驗是靠自己闖出來的，因此即使明知道前方可能吃虧，也寧願親自嘗試一次，等到事情真的失敗之後，才會開始反省當初為何沒有多聽一句。

TOP 1：金牛座

金牛座看似沉穩理性，實際上只要形成固定觀念，就很難被外界動搖，他們做決定前通常已經反覆思考，因此面對他人的勸誡，容易認為對方並不了解完整情況，加上他們不喜歡臨時改變計畫，也不願承認自己的判斷出現偏差，即使發現事情逐漸失控，仍可能因為不甘心而繼續堅持，直到付出明顯代價，才願意重新檢視自己的選擇。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生

宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生

外表光鮮、月底吃土！年輕人「精緻窮」5個警訊快自測

外表光鮮、月底吃土！年輕人「精緻窮」5個警訊快自測

洗完澡別急著關門！5個「防霉小動作」浴室、衣櫃連化妝刷都更乾爽

洗完澡別急著關門！5個「防霉小動作」浴室、衣櫃連化妝刷都更乾爽

沛納海100克極致輕盈　錶殼獨一無二紋理配復古錶帶帥出新高度 勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變 間歇生活運動VILPA是什麼？每天3分鐘6大優點　改善心肺功能、提升記憶 崔傘同款小烏龜爆紅！韓星正瘋手機貼　TWICE娜璉、KIOF也貼上求好運 「國產車千金」狂愛「錶王」鑽錶　經典珠寶、愛馬仕包都是日常 沒生病卻一直累？營養師曝「慢性發炎」10大警訊　快測你中了幾項　 專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面