「斷崖式衰老」還會積聚頑固色斑！皮膚科醫師5大養護法　重現淨白彈潤美肌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、AI

肌膚老化從來不僅僅只代表出現細紋，整體臉部鬆垮、暗沉蠟黃甚至出現頑固色斑等等，都會是看起來更加顯老的關鍵，尤其是在35歲開始出現的結構性老化，更是讓人體會到「斷崖式衰老」的恐怖，對此，皮膚科醫師林暐熙就指出，除了自然衰老，光老化更是老化型斑點的元凶，加上現代人經常熬夜、壓力及慢性發炎等因素，也會加速惡化，建議可以透過5大要點來改善。

Tips 1：全天候防曬，降低光老化傷害



不分室內室外，每日建議使用SPF 50+以上防曬品，並搭配帽子等物理性防曬，減少紫外線造成光老化，也降低肌膚結構老化與黑色素堆積風險。

Tips 2：培養健康生活型態，規律保養延緩肌膚老化



建立淡斑抗老保養習慣，維持規律作息、充足睡眠、適當舒壓，降低慢性發炎，有助延緩肌膚結構老化，減少老化型斑點形成。

Tips 3：淡斑應同步抗老與修護肌膚屏障



改善老化型斑點除了淡化黑色素之外，也應該同步修復肌膚結構老化、持續補充膠原蛋白及維持屏障功能，因為當肌膚因膠原蛋白流失而出現肌底塌陷、扭曲變形時，很容易成為黑色素滯留淤積的空間，因此，維持肌膚彈力平滑也是抗老重要的一環。

Tips 4：避免過度保養，勿追求速效淡斑

避免頻繁更換或疊擦高濃度活性成份，易造成肌膚刺激及破壞屏障功能，增加敏感與發炎風險，加劇老化型深層斑點問題。

Tips 5：持續居家淡斑抗老保養結合專業科學美容

深層斑點或老化型色素問題，可由皮膚科醫師評估搭配適當科學美容，搭配適合自己肌膚的保養產品，同步進行日常淡斑抗老保養，有助改善並降低斑點復發機率。

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