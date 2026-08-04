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「斷崖式衰老」還會積聚頑固色斑！皮膚科醫師5大養護法　重現淨白彈潤美肌

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、AI

肌膚老化從來不僅僅只代表出現細紋，整體臉部鬆垮、暗沉蠟黃甚至出現頑固色斑等等，都會是看起來更加顯老的關鍵，尤其是在35歲開始出現的結構性老化，更是讓人體會到「斷崖式衰老」的恐怖，對此，皮膚科醫師林暐熙就指出，除了自然衰老，光老化更是老化型斑點的元凶，加上現代人經常熬夜、壓力及慢性發炎等因素，也會加速惡化，建議可以透過5大要點來改善。

▲理膚寶水,ALBION,莫氏醫學美容,凍膜,美國音波,保養,抗老,淡斑,林暐熙。（圖／品牌提供、AI）

Tips 1：全天候防曬，降低光老化傷害

不分室內室外，每日建議使用SPF 50+以上防曬品，並搭配帽子等物理性防曬，減少紫外線造成光老化，也降低肌膚結構老化與黑色素堆積風險。

Tips 2：培養健康生活型態，規律保養延緩肌膚老化

建立淡斑抗老保養習慣，維持規律作息、充足睡眠、適當舒壓，降低慢性發炎，有助延緩肌膚結構老化，減少老化型斑點形成。

Tips 3：淡斑應同步抗老與修護肌膚屏障

改善老化型斑點除了淡化黑色素之外，也應該同步修復肌膚結構老化、持續補充膠原蛋白及維持屏障功能，因為當肌膚因膠原蛋白流失而出現肌底塌陷、扭曲變形時，很容易成為黑色素滯留淤積的空間，因此，維持肌膚彈力平滑也是抗老重要的一環。

▲睡覺。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

Tips 4：避免過度保養，勿追求速效淡斑

避免頻繁更換或疊擦高濃度活性成份，易造成肌膚刺激及破壞屏障功能，增加敏感與發炎風險，加劇老化型深層斑點問題。

Tips 5：持續居家淡斑抗老保養結合專業科學美容

深層斑點或老化型色素問題，可由皮膚科醫師評估搭配適當科學美容，搭配適合自己肌膚的保養產品，同步進行日常淡斑抗老保養，有助改善並降低斑點復發機率。

【推薦單品】

＃理膚寶水 MELA B3 PRO超能淡斑緊緻精粹，40ml、售價2,760元

▲理膚寶水,ALBION,莫氏醫學美容,凍膜,美國音波,保養,抗老,淡斑,林暐熙。（圖／品牌提供、AI）

突破35歲以上肌膚難以逆轉的保養瓶頸，理膚寶水將淨白與抗老結合，專為肌膚結構老化引起的深層暗沉而生，MELA B3 PRO超能淡斑緊緻精粹蘊含最高濃度的專利淡斑成分1%麥拉色鏈，並揉合3%「抗老王牌」普拉斯鏈，獨家黃金配比，不僅能精準鎖定頑固斑點，更能同步重建肌底支撐力，全面緊緻撫紋。

＃ALBION 妃思雅綻白之源星淬激光精華，40ml、售價5,000元

▲理膚寶水,ALBION,莫氏醫學美容,凍膜,美國音波,保養,抗老,淡斑,林暐熙。（圖／品牌提供、AI）

追求如同原生肌膚般的澄淨透明感，ALBION推出全面升級的星淬激光精華，將亮白保養推向全新境界，運用長年深耕的「麴酸EX」科技作為核心，並且結合結合星淬激光複合物與煥白素複合物，從源頭精準管理暗沉生成，打破肌膚光澤流失的魔咒，重現煥亮彈潤。

＃莫氏醫學美容 美國音波拉提凍膜

▲理膚寶水,ALBION,莫氏醫學美容,凍膜,美國音波,保養,抗老,淡斑,林暐熙。（圖／品牌提供、AI）

針對音波醫美術後的「黃金修復期」，莫氏醫學美容量身訂製拉提凍膜，採用獨家乾式凍膜超導滲透科技，設計成3片式分區結構，能完美貼合臉部與頸部輪廓，更注入修護成分PDRN彈力超胜肽，搭配腺苷雙重穩膚因子、菸鹼醯胺與5重玻尿酸，不僅能帶來立即降溫的舒緩感受，更為肌膚注入滿滿的保濕與彈力，協助輪廓線條展現立體緊緻。

關鍵字：

理膚寶水, ALBION, 莫氏醫學美容, 凍膜, 美國音波, 保養, 抗老, 淡斑, 林暐熙

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