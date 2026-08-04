天熱底妝狂融？「粉底液混蜜粉」爆紅　夏季持妝5招一次看

▲「粉底液混蜜粉」上妝法的討論熱度相當高。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天高溫加上濕氣，才剛完妝沒多久，底妝就開始浮粉、斑駁，甚至一流汗就像「土石流」。最近就有網友分享一招「粉底液混蜜粉」上妝法，不少人實測認為持妝度提升，但部分網友認為這方法僅限油性肌膚，若想要夏季不脫妝，《ET FASHION》盤點5個重點必須看仔細。

什麼是粉底液混蜜粉？簡單來說就是將少量蜜粉加入粉底液混合後再上臉，原理是在粉底中增加粉體比例，幫助降低油光、提升持妝度，因此對部分偏油性肌膚來說，可能有助於延緩出油。

不過，若蜜粉加太多，反而可能讓粉底變得厚重、卡粉，乾肌或混合偏乾肌也可能因為粉感增加，讓細紋更加明顯。因此建議少量嘗試，並先在局部測試是否適合自己的膚況，其實就大方向來說，夏季持妝更重要的是以下5件事。

1. 妝前保養別太厚重

保養品還沒吸收就急著上妝，建議給足3分鐘讓肌膚吸收，夏天可選擇清爽型保濕產品即可。

2. 妝前先控油

T字部位容易出油的人，可局部使用控油妝前乳，避免全臉厚擦。

3. 薄擦、多次疊加

粉底一次塗太厚，更容易因流汗而結塊。採少量、多次疊擦，妝感也會更自然。

4. 蜜粉定妝別省略

可使用蜜粉輕壓容易出油的位置，而不是全臉厚厚上一層，降低厚重感。

5. 定妝噴霧最後鎖妝

完成底妝後搭配定妝噴霧，有助提升妝容穩定度，減少脫妝機會。