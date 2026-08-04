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陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

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▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲ 陳喬恩穿著夢幻紗裙配Hermès Shoulder Birkin 29包遊南韓。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩近日與藝術家老公曾偉昌（Alan）一起到南韓旅行，她享受慢活旅行、美食，老公又充當攝影師替她拍美照，讓她對此行相當滿意。熱愛時尚的她旅行穿搭當然不能馬虎，造訪釜山熱門景點海雲台藍線公園並搭乘天空膠囊列車時，她穿浪漫的紗裙長洋裝搭配愛馬仕（Hermès）Shoulder Birkin 29包，留下美麗倩影。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲ 陳喬恩開心搭乘釜山熱門的天空膠囊列車，她戴著AP皇家橡樹金錶很吸睛。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩是愛馬仕忠實擁護者，收藏各式經典包款，此次釜山行所拎的Hermès Shoulder Birkin 29包為復刻之作，原創款是設計師Jean-Paul Gaultier所打造的經典橫版長形比例，配上加長手柄讓使用者能夠輕鬆將柏金包「背」上身，2024 秋冬系列此款式重新回歸，可拎又可「上肩」的實用設計，成為近期明星、名流的心頭好。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲ 陳喬恩旅行必備愛馬仕Kelly Ado背包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

一趟旅行不只帶一款包，陳喬恩還帶上旅遊必備的愛馬仕Kelly Ado背包，讓她能「解放雙手」，而她手腕上的百萬金錶也很吸睛，是AP（Audemars Piguet，愛彼）高辨識度的Royal Oak皇家橡樹系列鑽錶。

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關鍵字：

陳喬恩, Hermes, 愛馬仕, AP, Audemars Piguet, 愛彼

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