試開箱／煙灰粉「流心氣墊粉餅」液態質地超融膚！空氣感細膩妝效輕拍就有

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

妳也許吃過流心月餅，但妳用過「流心氣墊粉餅」嗎？精品美妝ARMANI即將在15日推出全新高訂持久輕霧光氣墊粉餅，以高級訂製服的雲絲絨材質為靈感，不只是妝感十分輕盈，更厲害的是其技術就像是把液態粉底注入氣墊之中，獨特的「流心質地」讓妝感更加服貼細膩，極致融膚。

造就「流心質地」的關鍵就是ARMANI首創的「柔韌雙重織網科技」，在粉體上臉的同時，內層擁有高延展性的保濕彈性網膜，可以緊密貼合於肌膚，外層則是會形成高效持妝防護網，即使後續出油出汗，也能牢牢鎖住底妝，而且採用微米級的雲粉體，在完美修飾瑕疵的同時，卻不會給人厚重妝感，而是呈現出相當輕盈透氣的好膚質。

這次因為獨家的技術，在使用上沾取粉底之後，可以先在肌膚滑開延展，讓流心粉底可以均勻平鋪在每個細節，接著再用粉撲輕拍全臉，讓粉體可以更加持久柔焦。在正式登場之前，ARMANI也從8月10日至31日祭出新品搶先優惠，只要購買全新的高訂持久輕霧光氣墊粉餅＋高效防護妝前乳，就可以獲得黑曜岩新生奇蹟精萃露10ml、高效防護妝前乳5m、高訂持久輕霧光氣墊粉餅精巧版。

針對夏季炎熱天氣，韓系潮流美妝fwee也攜手73萬粉絲的韓國人氣美妝YouTuber Minsco，研發出全新「全天持妝黑氣墊」，採用Cosmax的Triplethin Cover製作工法，可以擁有高遮瑕與抗暗沉的效果，不需要另外遮瑕，一顆就可以輕鬆打造出完美肌膚狀態，維持一整天完美無瑕的膚況，另外，雖然是持妝型的氣墊粉餅，但配方蘊含77%保養精華成分，即使乾性肌膚也能輕鬆擁有水潤保濕的膚感。