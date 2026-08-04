fb ig video search mobile ETtoday

LV經典Monogram花朵奢華升級　立體鑽石花耀眼迷人

>

▲▼LV,BVLGARI 。（圖 公關照）

▲模特兒佩戴LV高級珠寶系列 Idylle Blossom鑽戒與項鍊。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）代表性的Monogram花朵圖案由Georges Vuitton於1896年創作，融入品牌各個商品線，2012年首度在Idylle Blossom珠寶系列登場，近期再延伸出華麗版本，發表高級珠寶（Fine Jewelry）與頂級珠寶（High Jewelry）兩大系列，均以白K金與閃耀鑽石打造，設計上採用錐形花瓣，搭配精準的層疊工藝，勾勒出結構分明、具三維立體感的花紋，頂端更綴以亮眼的中央鑽石，耀眼迷人。

▲▼LV,BVLGARI 。（圖 公關照）

▲ 模特兒佩戴LV頂級珠寶系列 Idylle Blossom鑽石耳環與項鍊。

在Idylle Blossom高級珠寶系列中，LV推出一款造型大膽且帶有鋪鑲鑽石戒環的戒指、能修飾臉龐與點亮氣色的優雅耳環，以及一條白K金鑲鑽墜鍊等3件新作；而頂級珠寶系列結合經典鋪鑲圖案與專利的LV Monogram Star Cut星形切割鑽石，款式包括鑽石耳環、貼合頸部線條的短項鍊、開放式設計的Toi & Moi 鑽戒，巧妙展開經典圖騰與新穎切割美鑽的對話。

▲▼LV,BVLGARI 。（圖 公關照）

▲ 模特兒佩戴LV頂級珠寶系列 Idylle Blossom鑽戒演繹 Toi & Moi。

寶格麗（BVLGARI）則將於8月13日至16日在台舉辦頂級珠寶暨複雜腕錶展，以全新頂級珠寶系列Eclettica為主軸，展出作品遊走於自然、藝術、羅馬文化與時間紀元之間，現場不僅能一睹蘊藏蓬勃生命力的優雅祖母綠，以及流轉斑斕光彩的珍稀彩寶，更能鑑賞融合頂級義式設計與精密製錶工藝的複雜時計，全方位呈現羅馬彩寶大師對極致美學的追求。

▲▼LV,BVLGARI 。（圖 公關照）

▲ BVLGARI Divas‘ Dream系列 頂級玫瑰金彩寶與鑽石耳環。（圖／寶格麗提供）

►黃金不只保值更要美！　解析主流工藝與挑選攻略

►哈蘭德炫778萬「錶王」彩虹錶　同框喬丹曝光2,000萬神級AP錶

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變

勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生

宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生

每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡 G-SHOCK超音速噴射機上身　霸氣飛行錶強光下看時間依然超清晰 真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來 哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮 隋棠愛牌BONAVENTURA來台「親曝挑包哲學」！曾託朋友代購還買不到 LV經典Monogram花朵奢華升級　立體鑽石花耀眼迷人 天熱底妝狂融？「粉底液混蜜粉」爆紅　夏季持妝5招一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面