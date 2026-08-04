LV經典Monogram花朵奢華升級　立體鑽石花耀眼迷人

▲模特兒佩戴LV高級珠寶系列 Idylle Blossom鑽戒與項鍊。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）代表性的Monogram花朵圖案由Georges Vuitton於1896年創作，融入品牌各個商品線，2012年首度在Idylle Blossom珠寶系列登場，近期再延伸出華麗版本，發表高級珠寶（Fine Jewelry）與頂級珠寶（High Jewelry）兩大系列，均以白K金與閃耀鑽石打造，設計上採用錐形花瓣，搭配精準的層疊工藝，勾勒出結構分明、具三維立體感的花紋，頂端更綴以亮眼的中央鑽石，耀眼迷人。





▲ 模特兒佩戴LV頂級珠寶系列 Idylle Blossom鑽石耳環與項鍊。

在Idylle Blossom高級珠寶系列中，LV推出一款造型大膽且帶有鋪鑲鑽石戒環的戒指、能修飾臉龐與點亮氣色的優雅耳環，以及一條白K金鑲鑽墜鍊等3件新作；而頂級珠寶系列結合經典鋪鑲圖案與專利的LV Monogram Star Cut星形切割鑽石，款式包括鑽石耳環、貼合頸部線條的短項鍊、開放式設計的Toi & Moi 鑽戒，巧妙展開經典圖騰與新穎切割美鑽的對話。





▲ 模特兒佩戴LV頂級珠寶系列 Idylle Blossom鑽戒演繹 Toi & Moi。

寶格麗（BVLGARI）則將於8月13日至16日在台舉辦頂級珠寶暨複雜腕錶展，以全新頂級珠寶系列Eclettica為主軸，展出作品遊走於自然、藝術、羅馬文化與時間紀元之間，現場不僅能一睹蘊藏蓬勃生命力的優雅祖母綠，以及流轉斑斕光彩的珍稀彩寶，更能鑑賞融合頂級義式設計與精密製錶工藝的複雜時計，全方位呈現羅馬彩寶大師對極致美學的追求。









▲ BVLGARI Divas‘ Dream系列 頂級玫瑰金彩寶與鑽石耳環。（圖／寶格麗提供）