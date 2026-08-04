韓團FLARE U來台！「台灣男孩」崔立于機場背小CK　明將現身中山

記者鮑璿安／綜合報導

南韓新生代人氣男團 FLARE U 成員崔立于、姜玗進於今4日啟程來台！準備出席明日的 CHARLES & KEITH 台北南西門市開幕活動，身為台灣成員的崔立于帶著隊友重返台北，除了將現身品牌店上並感受充滿人文氣息的城市風景，也搶先以機場造型示範秋冬最新包款。





▲南韓新生代人氣男團 FLARE U 成員崔立于、姜玗進於今4日啟程來台。（圖／品牌提供）

FLARE U一向以清新自然的形象深受新世代喜愛，明日將在13:30現身CHARLES & KEITH 台北南西門市，同場活動還有台灣演員程予希一同出席。兩人此次機場穿搭延續自在的時尚態度，崔立于以灰色飛行外套搭配寬版牛仔褲，肩上背著 Rey 肩背包，奶油色調為整體造型注入輕盈氣息。包款採用柔軟皮革打造，流暢弧形輪廓配上自然垂墜的包身，兩側細緻抓皺設計讓極簡線條多了立體層次，再搭配可愛的貴賓狗吊飾讓極簡包款更具個人特色。姜玗進則以白色背心外搭淡粉色襯衫，下身選擇寬版黑色長褲，手提 Larsen 大型流浪包。李子色皮革散發低調質感，搭配荔枝紋皮革與自然垂墜的Hobo輪廓，展現近年最受歡迎的鬆弛感美學。





▲姜玗進_Larsen 大型流浪包 $2,790 (李子色)。（圖／品牌提供）





▲崔立于_Rey 肩背包$2,790 (奶油色) 。（圖／品牌提供）

CHARLES & KEITH也宣布台北南西店將於8月以全新面貌重新開幕，全新店裝以「中山散策（Style Walk in Zhongshan）」為概念，呼應中山街區兼具文藝、人文與生活風格的城市特色。《ET FASHION》將直擊活動現場，為大家帶來最即時的報導。

同時，中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人，熱騰騰釋出首波形象照，只見他以招牌陽光笑容與清爽氣質，詮釋台灣品牌服飾，一舉一動讓粉絲們好心動。





▲中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人。（圖／品牌提供）