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混血女神Becky成TOD'S大使！奶茶色穿搭太美「T字新包」搶先亮相

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記者鮑璿安／綜合報導

義大利精品品牌 TOD'S 正式宣布，邀請泰英混血女星 Rebecca Patricia Armstrong（Becky） 擔任全新品牌大使。身兼演員、歌手與模特兒的她，近年成為亞洲最受矚目的時尚新星之一。此次同步曝光的形象大片，Becky以標誌性的奶茶色穿搭彰顯溫柔卻極具吸引力的一面。

▲▼ tods 。（圖／品牌提供）

▲▼ tods 。（圖／品牌提供）

▲Becky換上駝色飛行夾克，內搭米白色V領針織衫 。（圖／品牌提供）

Becky換上駝色飛行夾克，內搭米白色V領針織衫，下身以咖啡色皮革鉛筆裙勾勒俐落線條，整體以奶茶、焦糖與巧克力色系堆疊出秋冬層次，沒有繁複裝飾，完美呼應TOD'S一貫講究「Quiet Luxury」的設計哲學。Becky手提T Signature 迷你皮革斜背包，流線弧形包身搭配翻蓋設計，延續T Timeless金屬元素，細肩帶可肩背亦可斜背，讓品牌標誌性的義式優雅多了幾分時髦個性。

▲▼ tods 。（圖／品牌提供）

▲Becky將於2026年9月25日米蘭時裝週期間，以TOD'S品牌大使身分首度正式公開亮相 。（圖／品牌提供）

▲▼ tods 。（圖／品牌提供）

▲T Signature 迷你皮革斜背包 。（圖／品牌提供）

談及升格品牌大使，Becky表示：「非常感謝TOD'S給予這個難得的機會。我很高興能成為TOD'S大家庭的一員，也期待未來展開這段全新的旅程。我一直非常欣賞TOD'S的作品，不僅擁有精湛細膩的工藝，更兼具舒適性與日常穿搭的實用性，這份低調而雋永的優雅，正是最吸引我的地方。」而她也將於2026年9月25日米蘭時裝週期間，以TOD'S品牌大使身分首度正式公開亮相，為雙方合作揭開全新序幕。

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Fauré Le Page 馥瑞樂爵作為歷史悠久的巴黎皮件品牌，自成一派的質感設計在老錢風加持下，熱度持續升高，最近帶來2026春夏系列壓軸之作 「First Page」，將翻開小說第一頁時的悸動化為設計靈感，把巴黎文學精神、品牌逾300年的工藝傳承與現代生活美學融入包款之中。不同於許多品牌從藝術或建築汲取靈感，Fauré Le Page此次將焦點放在法國文學文化，從大仲馬（Alexandre Dumas）、巴爾札克（Honoré de Balzac）到普希金（Alexander Pushkin）等文學巨匠，都曾在作品中提及Le Page，這份深厚的文化底蘊，也成為「First Page」系列最鮮明的特色，每只包都像一本等待翻閱的新書，象徵每位使用者都能展開屬於自己的旅程。

▲▼ Fauré Le Page 馥瑞樂爵 。（圖／品牌提供）

▲▼ Fauré Le Page 馥瑞樂爵 。（圖／品牌提供）

▲ Fauré Le Page 馥瑞樂爵最近帶來2026春夏系列壓軸之作 「First Page」 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Becky, TOD’S, 品牌大使

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