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G-SHOCK超音速噴射機上身　霸氣飛行錶強光下看時間依然超清晰

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▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GRAVITYMASTER以超音速噴射機為靈感打造的GWR-B3000系列藍色款GWR-B3000A-2A，26,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK代表航空的GRAVITYMASTER系列，以超音速噴射機為靈感打造GWR-B3000系列腕錶，搭載全新開發的 TOUGH MVT.2 機芯，配備 Tough Solar太陽能電力系統、Multiband 6 世界六局電波校時與Bluetooth藍牙連線功能，提供穩定且精準的計時外，還新增衝擊與磁場偵測功能，當手錶因劇烈撞擊導致指針偏移時，系統將立即執行歸位校正；若偵測到強烈磁場則會暫時停止指針運作，待磁場消失後自動恢復至正確位置，確保在嚴苛環境下依然維持精準顯示。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GWR-B3000系列GWR-B3000-1A不鏽鋼錶，23,000元。

延續G-SHOCK引以為傲的Triple G Resist 三重防護構造，GWR-B3000腕錶具備抗衝擊、抗離心力與抗振動性能，且為了滿足飛行員在承受極端重力加速度時的讀時需求，GWR-B3000 錶盤採用寬闊且立體的設計，大型指針與立體時標讓人在高速飛行環境下仍能迅速辨識時間。全新研發的霧面深黑色錶盤運用專利精密加工技術打造，透過光影對比營造層次，並以細緻表面紋理降低光線反射，即使在強光直射下依然維持優異辨識度，具雙時區同步顯示功能，佩戴者還可以透過專屬應用程式使用飛行日誌，全新系列共有黑、藍、灰3種款式。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以黑色IP處理的GWR-B3000系列GWR-B3000B-8A腕錶，29,000元。

CITIZEN 旗下專業運動錶PROMASTER 系列的光動能液晶顯示世界時間飛行腕錶，也融入機身流線輪廓，搭載最新研發的 U830 機芯，以飛機駕駛艙為靈感重新設計錶盤佈局，首度配備Memory In Pixel（MIP）LCD 螢幕，可顯示包含台北在內的43個世界城市時間，並支援八種語言的星期顯示模式，即便在戶外強光環境下依舊清晰易讀，功能盤分別為電量等級顯示及碼錶計時、UTC時間及24 小時制顯示等實用功能；而錶圈上特別設置航空飛行尺，搭錶殼與錶帶銜接處融入機翼橫切面的流動切角等元素，展現動感魅力。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲CITIZEN PROMASTER系列光動能液晶顯示世界時間飛行腕錶JV2005-58E，30,800元。（圖／CITIZEN提供）

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, CITIZEN

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