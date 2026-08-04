隋棠愛牌BONAVENTURA來台「親曝挑包哲學」！曾託朋友代購還買不到

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利皮革品牌 BONAVENTURA（寶納恩） 正式來台，在微風信義開設台灣首間快閃店，今4日邀請時尚女星隋棠站台。身為品牌愛用者的她，一身奶油白平口荷葉剪裁套裝優雅現身，分別演繹品牌經典 Mia Tote Bag 與 Vittoria Top Handle Bag，分享自己挑選精品最在意的從來不是醒目的Logo，而是能夠經得起時間考驗的工藝與設計，「真正值得投資的，是很多年後依然會喜歡」。

▲ 隋棠是義大利皮革品牌 BONAVENTURA（寶納恩） 愛好者。（圖／品牌提供）

隋棠坦言，自己一直偏愛低調耐看的設計，因此第一次接觸BONAVENTURA就留下深刻印象，她透露，過去每次有朋友到日本，都會請對方幫忙留意BONAVENTURA，甚至曾專程請朋友代購，卻因熱門款式長期缺貨而撲空，「當地真的很難買，今天終於可以在台灣好好逛了，我挑皮包很在乎質感、實用性，透過細膩工藝，自然流露優雅。」

▲隋棠特別推薦自己愛用的 Mia Tote Bag 。（圖／品牌提供）

▲Mia Tote Bag。（圖／品牌提供）

隋棠特別推薦自己愛用的 Mia Tote Bag，直言「容量比想像中大很多，很好裝」，包款兩側暗扣可自由變換包型，無論手提或肩背都能配合不同穿搭。除了Mia之外，隋棠也點名 Vittoria Top Handle Bag 是近期最想收藏的包款，Vittoria以歐洲古典建築為靈感，運用俐落直線與柔和曲線交織，搭配象徵高貴的Nobile Leather皮革，隨著時間使用更能展現層次與光澤，是歷久彌新的代表作。至於近期實境節目《請世界吃桌》中因提議與千千交換職位，引發不少網友兩極評價，她則做出回應：「只要大家因為節目，看見台灣辦桌文化，我就覺得是一件很棒的事。」





▲Vittoria Top Handle Bag 。（圖／品牌提供）

BONAVENTURA台灣首間快閃店同步延續品牌一貫的Quiet Luxury（靜奢）美學，以米杏色調、大理石材質與俐落陳列打造沉靜舒適的購物空間。除了隋棠推薦的經典包款外，品牌其實是以高級皮革手機殼在日本迅速打開知名度，不僅深受眾多日本藝人喜愛，更逐步延伸至托特包、皮夾及皮革配件系列，完整展現兼具實用機能與低調質感的皮革生活風格。

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Fauré Le Page 馥瑞樂爵作為歷史悠久的巴黎皮件品牌，自成一派的質感設計在老錢風加持下，熱度持續升高，最近帶來2026春夏系列壓軸之作 「First Page」，將翻開小說第一頁時的悸動化為設計靈感，把巴黎文學精神、品牌逾300年的工藝傳承與現代生活美學融入包款之中。不同於許多品牌從藝術或建築汲取靈感，Fauré Le Page此次將焦點放在法國文學文化，從大仲馬（Alexandre Dumas）、巴爾札克（Honoré de Balzac）到普希金（Alexander Pushkin）等文學巨匠，都曾在作品中提及Le Page，這份深厚的文化底蘊，也成為「First Page」系列最鮮明的特色，每只包都像一本等待翻閱的新書，象徵每位使用者都能展開屬於自己的旅程。





▲ Fauré Le Page 馥瑞樂爵最近帶來2026春夏系列壓軸之作 「First Page」 。（圖／品牌提供）

