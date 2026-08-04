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升級睡眠無須換床墊　寬庭推「舒適層」放上就好眠

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▲寬庭開賣「健康舒適層」，強調天然透氣材質可吸濕排汗，打造乾爽好眠。（圖／品牌提供）

▲寬庭自行開發的「健康舒適層」，強調天然透氣材質可吸濕排汗，打造乾爽好眠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣氣候經常處於濕熱與濕冷交替的狀態，不少民眾睡覺時有濕熱困擾。寬庭在台推出全新的「寬庭・健康舒適層」，標榜免更換既有床墊，直接疊加即可升級。產品主打採用馬毛、羊毛天然纖維，並由荷蘭工坊工匠以手工打造，大小均能客製化，目前下訂要等上 3 至 4 個月，近期在台中舉辦體驗會，單天就有百組預約，看來很得貴婦的心。

▲寬庭開賣「健康舒適層」，強調天然透氣材質可吸濕排汗，打造乾爽好眠。（圖／品牌提供）

精品寢具寬庭，首度在台發表類床墊商品「健康舒適層」，採用南美洲馬毛、羊毛、有機棉與亞麻等天然材質，並以傳統手工拉釦來固定結構。天然捲曲的馬毛擁有出色的彈性與回彈力，受壓後能迅速恢復，同時具備吸濕排濕的特性，可快速帶走睡眠時產生的熱氣與汗濕。搭配羊毛、有機棉與亞麻的調溫功能，有助於調節睡眠時的微氣候。

▲寬庭開賣「健康舒適層」，強調天然透氣材質可吸濕排汗，打造乾爽好眠。（圖／品牌提供）

▲寬庭開賣「健康舒適層」，強調天然透氣材質可吸濕排汗，打造乾爽好眠。（圖／品牌提供）

健康舒適層共推出 7 公分、11.5 公分兩款厚度規格，並提供單人、雙人及加大尺寸，可搭配電動床使用，厚度 7 公分的「超級舒適款」採用九層天然結構，以馬毛、羊毛、有機棉與亞麻呈現柔韌輕盈的包覆感；厚度 11.5 公分的「健康豪華款」採用十層天然結構，調配更高比例的馬毛、荷蘭特塞爾羊毛、有機棉與亞麻，帶來豐厚且富有回彈力的承托效果，售價 147,500 元起。

▲寬庭開賣「健康舒適層」，強調天然透氣材質可吸濕排汗，打造乾爽好眠。（圖／品牌提供）

▲寬庭開賣「健康舒適層」，強調天然透氣材質可吸濕排汗，打造乾爽好眠。（圖／品牌提供） ▲寬庭開賣「健康舒適層」，強調天然透氣材質可吸濕排汗，打造乾爽好眠。（圖／品牌提供）

寬庭另同步發表 BESPOKE 高級訂製系列產品。包括選用埃及 GIZA 45 原料並於義大利訂織訂染的極品緹花寢飾、義大利原裝 GIZA 87 1000織紗經典寢飾，以及西印度海島棉簡約寢飾。被類方面，珍羽絲綢黃鑽系列冬被採用 TENCEL Lyocell 纖維表布，內填含絨量 95% 以上的法國庇里牛斯山區成熟大白鵝絨；春牡丹頂級蠶絲被則嚴選蘇州雙宮繭手工拉製成牡丹絲。另有居家皮具訂製系列可供選擇。

▲寬庭開賣「健康舒適層」，強調天然透氣材質可吸濕排汗，打造乾爽好眠。（圖／品牌提供）

因應租屋型態、職涯移動與都市生活，對於許多年輕世代而言，搬家不再是一生一次的大事，而是一種循環的節奏。IKEA 近期發表全新居家系列 KOMPISHÄNG，專為習慣移動、租屋或過著遊牧生活的族群量身打造，主打免工具秒收納、輕鬆帶著走，讓租屋族無論搬到哪裡，都能第一時間輕鬆「開箱」屬於自己的家。

▲IKEA KOMPISHÄNG。（圖／翻攝IKEA全球官網）

由 20 多歲新銳設計師們發想的 KOMPISHÄNG 系列，不走誇張鮮豔的色彩，改採溫潤的原木松木、柔和米色，以及極具質感的綠色與紅色點綴，讓小型空間看起來更為寬敞沉靜，不再讓人覺得「租屋處總是臨時、亂糟糟」的印象。

▲IKEA KOMPISHÄNG。（圖／翻攝IKEA全球官網） ▲IKEA KOMPISHÄNG。（圖／翻攝IKEA全球官網）

全系列包含 13 款具巧思的輕量化單品，選用實木、塗裝鋼材與耐磨帆布製成，且簡化拆裝與搬運過程。系列中的松木書桌完全無需任何螺絲或工具，只需兩步驟就能快速組裝或折疊，桌面下方設計了隱藏式把手，一提就能輕鬆搬移。

▲IKEA KOMPISHÄNG。（圖／翻攝IKEA全球官網） ▲IKEA KOMPISHÄNG。（圖／翻攝IKEA全球官網）

其他包括多功能折疊床墊，附有可調節式背帶設計，收納狀態下可以直接像後背包一樣雙肩背著走；打開是臨時客床，折疊收進可拆洗的帆布套後，又能立刻變成舒適的客廳椅墊。

▲IKEA KOMPISHÄNG。（圖／翻攝IKEA全球官網） ▲IKEA KOMPISHÄNG。（圖／翻攝IKEA全球官網）

關鍵字：

寬庭, 床墊, 精品寢具, 馬毛, 羊毛, IKEA

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