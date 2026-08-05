別等放假了！用「60秒微修復」在辦公桌前立刻給大腦渡假感

▲感到壓力滿滿時，就用微修復先放鬆心情（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

手機訊息推播跳個不停，待辦清單塞得滿滿，下午常覺得肩頸硬得像石頭，整個人陷入一種很累卻停不下來的焦慮感。許多人覺得舒壓與心靈平靜就是渡假、做瑜珈、或是靜下心來冥想。但現實往往光是排出一段時間放鬆這件事本身，就足夠讓人倍感壓力。

近年在國外神經科學與職場心靈出現一種新趨勢「微修復」，可以利用短短 60 秒，立即幫神經系統重置的生理調節法。過去我們習慣用思想來硬撐，叫自己放輕鬆、別想太多。但在極度焦慮或高壓時，大腦負責理性的部分早就斷線了，光靠正向思考根本起不了作用。

神經科學研究發現，體內的迷走神經連接著心臟、肺部與身體感知。與其苦惱怎麼控制情緒，不如直接透過簡單的身體微動作，向大腦傳遞「現在很安全，可以放下戒備了」的訊號。在壓力發生的當下，用 30 秒到 90 秒就能即時阻止壓力荷爾蒙飆高，而且在辦公桌前就能執行。

生理嘆氣法

用鼻子連續吸氣兩次，先一口深吸，不吐氣，緊接著再快速補吸一小口把肺泡完全充盈。接著用嘴巴長長地吐氣，吐氣時間是吸氣的兩到三倍長。重複兩三次就能活化副交感神經，瞬間撫平緊繃的神經。



瞬間緊繃法

人在焦慮時，肩頸、下巴與肚子會無意識地用力咬緊，既然無法直接放鬆，不如反向操作。用力把肩膀聳到耳朵旁邊，將全身肌肉用力緊繃到極致，維持五秒鐘，接著配合一聲吐氣，瞬間完全放鬆落下來。透過故意製造極致緊繃，大腦才能在瞬間釋放時，精準捕捉到肌肉放鬆的體感。

視線寬廣法

當我們長時間盯著螢幕或處理緊急公務時，大腦會進入隧道視線，這會直接觸發警報，讓身體進入警戒狀態。這時可以將視線從螢幕上移開、抬頭看向遠方，保持頭部不轉動，把專注力擴展到眼角餘光的兩側，試著同時感知周圍的整體空間並維持六十秒。當視線切換為全景模式，大腦會自動收到周遭沒有危險的生理訊號，神經系統會立刻從防禦警戒切換為放鬆。