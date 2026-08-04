哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

▲有幸福感不用花大錢。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

有時候這個社會會告訴我們，擁有錢就等於擁有幸福，然而在我們獲得足夠的「金錢安全感」之前，卻會落入「因想擁有但沒有金錢而感到痛苦」的陷阱裡，比起物質享受，充實的精神生活更能讓人滿足，哈佛商學院工商管理助理教授Ashley Whillans接受採訪時表示，無論我們賺多少錢、處於什麼社會地位，有幾種不花錢也不太花時間的動作，就可以讓我們感到幸福。

整理待辦事項

有時候生活的雜亂感會讓人覺得很煩，感覺混亂，整理自己手邊的代辦事項，會讓人感到對生活全盤有所了解，思緒會更加清晰，掌控度增高就能減輕心理壓力，太複雜需要做很多事才能完成的任務，也能透過拆解成小步驟完成，達到減輕壓力的效果。

傳訊息給自己重要的人

傳送一張有趣的照片，或是簡短的問候，一些沒有壓力的短暫交流，會讓自己不知覺得心情變更好，因為與人交流會釋放壓力，不妨可以找個自己想要說哈囉的人試試看。

計劃今年的休假日

雖然近期因為疫情關係不能出國，規劃國內假期也是很好的，看看自己有多少假可以休，及早做完整的規劃，不但能確保擁有一個好假期，在準備的時候心情也會變超好。

看些大自然的影片

如果有10分鐘或是半小時的短暫空檔，建議可以看一下讓自己心情平和的影片，2017年加州大學柏克萊分校的一項研究顯示，人們觀看這類影片，會減少疲勞、憤怒和壓力等負面情緒。

寫一篇日記

聽起來感覺很老派，事實上寫日記是一種紓壓的方式，可以把我們生活中不敢說的，或是自己真實想法發洩出來，不要總是悶在心裡面，試試寫一篇日記，說不定你會有完全不同的心靈釋放感。