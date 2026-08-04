fb ig video search mobile ETtoday

SABON把木瓜、枇杷變香氣！3款熱帶水果新品　一秒飛海島度假

>

記者曾怡嘉／綜合報導

夏日香氛吹起水果風！今年不少美妝品牌不約而同以熱帶水果為靈感，將木瓜、芒果、巴西莓、枇杷等充滿陽光感的香氣融入洗沐、護唇與髮品，讓每天保養都像展開一場海島輕旅行。

#SABON「熱帶果嶼限量系列」　木瓜、枇杷打造海島香氣

▲▼熱帶水果美妝。（圖／品牌提供）

▲SABON 熱帶果嶼限量系列。

▲▼熱帶水果美妝。（圖／品牌提供）

▲SABON 熱帶果嶼護手霜，30ml，420元。

SABON以「海島輕旅行」為靈感推出全新「熱帶果嶼限量系列」，由木瓜與枇杷兩種果香交織出熱帶島嶼氛圍。前調揉合木瓜、芒果、水蜜桃與百香果的飽滿果香，中段加入清透枇杷花香，尾韻則以麝香與覆盆莓收尾，打造清新又富有層次的夏日香氣，全系列涵蓋清潔、身體磨砂及保養品，將日常沐浴化為沉浸式海島體驗。

#LANEIGE把巴西莓芒果冰沙搬上雙唇

▲▼熱帶水果美妝。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 巴西莓芒果冰沙系列 果凍水光潤唇膏，10g，580元、 睡美人極萃滋養晚安唇膜，20g，730元。

蘭芝今年推出夏季限定「巴西莓芒果冰沙系列」，以近年流行的Wellness生活風格為靈感，將巴西莓與熱帶芒果化身沁涼冰沙。莓紫與芒果黃雙色漸層設計，不僅充滿夏日氛圍，也為經典果凍水光潤唇膏及睡美人極萃滋養晚安唇膜換上限定新風味。

#LUSH水果特調洗髮露　把熱帶水果洗進秀髮

▲▼熱帶水果美妝。（圖／品牌提供）

▲LUSH 水果特調洗髮露，250g，1,000元。

LUSH推出「水果特調洗髮露」，結合新鮮木瓜、鳳梨、奇異果及芒果汁，搭配有機特級初榨橄欖油、荷荷巴油、海鹽及海藻等成分，協助清潔頭皮，同時維持秀髮柔順與光澤，帶來充滿果香的洗髮體驗。

關鍵字：

夏日香氛, 水果美妝, 木瓜香氣, 芒果唇膏, 洗髮露

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變

勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生

宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生

每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡 G-SHOCK超音速噴射機上身　霸氣飛行錶強光下看時間依然超清晰 真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來 哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮 隋棠愛牌BONAVENTURA來台「親曝挑包哲學」！曾託朋友代購還買不到 LV經典Monogram花朵奢華升級　立體鑽石花耀眼迷人 天熱底妝狂融？「粉底液混蜜粉」爆紅　夏季持妝5招一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面