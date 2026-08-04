SABON把木瓜、枇杷變香氣！3款熱帶水果新品　一秒飛海島度假

記者曾怡嘉／綜合報導

夏日香氛吹起水果風！今年不少美妝品牌不約而同以熱帶水果為靈感，將木瓜、芒果、巴西莓、枇杷等充滿陽光感的香氣融入洗沐、護唇與髮品，讓每天保養都像展開一場海島輕旅行。

#SABON「熱帶果嶼限量系列」 木瓜、枇杷打造海島香氣

▲SABON 熱帶果嶼限量系列。

▲SABON 熱帶果嶼護手霜，30ml，420元。

SABON以「海島輕旅行」為靈感推出全新「熱帶果嶼限量系列」，由木瓜與枇杷兩種果香交織出熱帶島嶼氛圍。前調揉合木瓜、芒果、水蜜桃與百香果的飽滿果香，中段加入清透枇杷花香，尾韻則以麝香與覆盆莓收尾，打造清新又富有層次的夏日香氣，全系列涵蓋清潔、身體磨砂及保養品，將日常沐浴化為沉浸式海島體驗。

#LANEIGE把巴西莓芒果冰沙搬上雙唇

▲LANEIGE 巴西莓芒果冰沙系列 果凍水光潤唇膏，10g，580元、 睡美人極萃滋養晚安唇膜，20g，730元。

蘭芝今年推出夏季限定「巴西莓芒果冰沙系列」，以近年流行的Wellness生活風格為靈感，將巴西莓與熱帶芒果化身沁涼冰沙。莓紫與芒果黃雙色漸層設計，不僅充滿夏日氛圍，也為經典果凍水光潤唇膏及睡美人極萃滋養晚安唇膜換上限定新風味。

#LUSH水果特調洗髮露 把熱帶水果洗進秀髮

▲LUSH 水果特調洗髮露，250g，1,000元。

LUSH推出「水果特調洗髮露」，結合新鮮木瓜、鳳梨、奇異果及芒果汁，搭配有機特級初榨橄欖油、荷荷巴油、海鹽及海藻等成分，協助清潔頭皮，同時維持秀髮柔順與光澤，帶來充滿果香的洗髮體驗。