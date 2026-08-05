丁海寅是江詩丹頓鐵粉無誤　再入手百萬兩地時間錶

▲丁海寅亮出新錶是江詩丹頓今年推出的Overseas Cardinal Points兩地時間腕錶。（圖／翻攝team_junghaein IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星丁海寅絕對是瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）的忠實粉絲，繼收藏Historiques系列222型黃K金錶與精鋼腕錶後，近日又戴著品牌今年最新Overseas Cardinal Points兩地時間腕錶，他選擇要價131萬元的森林綠面盤款式，搭配指示家鄉時間以及日夜顯示的兩支橙色箭型指針，整只錶洋溢年輕活力氣息，配有一體式可替換鈦金屬鍊帶與橙色、綠色兩款橡膠錶帶供替換。







▲江詩丹頓Overseas Cardinal Points兩地時間腕錶，1,310,000元。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓Overseas Cardinal Points兩地時間腕錶以輕盈且堅固的鈦金屬打造，配備墨灰潤飾的馬爾他十字造型錶圈，四款新色分別代表羅盤上的四個方位與不同景致，白色代表冰天雪地的北方、棕色象徵擁有遼闊大陸與平原的南方、 綠色讓人聯想到西方的森林與熱帶叢林，而藍色指的是海天一色的東方。丁海寅選的是綠色款式，面盤飾以粒紋，與日期顯示盤的蝸形紋形成鮮明對比，也讓各項功能清晰易辨。





▲丁海寅曾佩戴江詩丹頓Historiques系列222型腕錶精鋼款，1,180,000元。（圖／翻攝holyhaein IG）

丁海寅還擁有令不少錶迷羨慕的江詩丹頓熱門款，當中包括被譽為「最強復刻」、品牌於2022年重新推出的傳奇名作222「Jumbo」復刻版的黃K金腕錶，以及江詩丹頓慶祝270周年發表的精鋼版的Historiques 222腕錶，兩只錶均保留當年的標誌性元素，包括直徑37毫米錶殼、凹槽錶圈、條形時標和棒狀指標、一體式錶鍊與六邊形中央鍊節，以及錶殼5時位置的馬耳他十字標誌。

