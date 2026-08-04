真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來

▲真正的放下，不是逼自己忘記，而是學會與過去和平共處。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多人以為，封鎖對方、刪除聊天紀錄，就是放下了一段感情。但真正的放下，往往不是外在動作，而是內心逐漸恢復平靜。當你開始出現以下5個改變，代表你正慢慢走出過去，重新把生活的重心放回自己身上。

1. 不再一直想知道對方的近況

曾經每天忍不住打開對方的社群，想知道他過得好不好。現在即使看到對方更新動態，也不再急著點進去，生活重心逐漸回到自己身上。

2. 回憶還在，但不再刺痛

你還是會想起一起去過的地方、聽過的歌，只是那些回憶不再讓你情緒潰堤，而是像翻閱一本舊相簿，平靜接受那段曾經存在的時光。

3. 不再把每個新認識的人拿來比較

真正放下後，你不會再用前任的標準衡量每一個人，而是開始認識眼前的人，願意重新相信感情，也給彼此新的機會。

4. 開始把時間花在自己身上

你開始運動、旅行、培養新的興趣，或專注工作與生活。快樂不再建立在某個人的回覆，而是來自自己每天累積的小成就。

5. 能真心祝福，也能坦然接受結束

放下不一定代表完全沒有感覺，而是接受彼此的人生已經走向不同方向。即使再次聽到對方的消息，也不再難過或遺憾，而是選擇向前走。