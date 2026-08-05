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莎莉賽隆挖空禮服大秀腹肌　下身失蹤配蕾絲襪辣翻

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▲▼ 莎莉賽隆 。（圖／翻攝IG）

▲莎莉賽隆在南韓宣傳電影《奧德賽》，穿上CELINE訂製禮服炫腹肌。（圖／翻攝charlizeafrica IG）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）近日與麥特戴蒙一同到南韓，為新片《奧德賽》（The Odyssey）造勢，在知名造型師Leslie Fremar打理下，她身穿Celine為她量身打造的黑色緞面禮服為這趟亞洲行畫下完美句點，此套剪裁俐落的禮服特別在腰部呈現月牙形挖空設計，讓她大秀腹肌線條吸睛。

▲▼ 莎莉賽隆 。（圖／翻攝IG）

▲莎莉賽隆轉過身露美背。（圖／翻攝charlizeafrica IG）

莎莉賽隆轉過身也有驚喜，Celine黑色禮服採露背設計，她的背肌線條一覽無遺，而兩側垂墜及地的長襬從雙肩傾瀉而下更添優雅，她同時戴上Celine太陽眼鏡、Dior鑽石耳骨夾，以及形成鮮明對比的白色繫帶高跟芭蕾舞靴，展現幾分隨性不羈的美感。

▲▼ 莎莉賽隆 。（圖／翻攝IG）

▲莎莉賽隆身穿Tom Ford 2026秋冬系列新裝，PVC裙配蕾絲襪很吸睛。（圖／翻攝charlizeafrica IG）

在南韓宣傳《奧德賽》的另一套藍色襯衫造型，出自Tom Ford 2026秋冬系列，這套看似下身失蹤的設計，相當性感，莎莉賽隆穿上天藍色與米白色相間的絲綢寬鬆襯衫，配上透明PVC裙並內搭蕾絲絲襪，身高177公分的她完美駕馭。此行除了以氣勢十足的時尚裝扮宣傳新片，她也與麥特戴蒙、導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）造訪名廚孫鍾的米其林一星餐廳Eatanic Garden，享用融合韓國傳統元素與西方精緻餐飲的美食。

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關鍵字：

莎莉賽隆, Tom Ford, CELINE

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