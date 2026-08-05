紫色風暴襲來　ZENITH 1/100秒計時碼錶極速登場

▲ZENITH DEFY EXTREME ULTRAVIOLET挑戰極限幻紫腕錶，651,500元。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶ZENITH（真力時）發表DEFY Extreme Ultraviolet挑戰極限幻紫腕錶，其命名源自光譜中能量最強烈的波段區域，展現品牌對高振頻精準技術的不懈追求。45毫米啞光微噴砂鈦金屬錶殼，呈現低反光的外觀與強烈的幾何線條，搭配結合染紫藍寶石元素面盤與相配的紫色小錶盤，整體通透設計清晰呈現機芯構造。





▲ZENITH DEFY EXTREME ULTRAVIOLET挑戰極限幻紫腕錶可轉換成鈦金屬鍊帶。





▲ZENITH DEFY EXTREME ULTRAVIOLET挑戰極限幻紫腕錶的機芯自動盤也以紫色裝飾。

DEFY Extreme Ultraviolet挑戰極限幻紫腕錶搭載El Primero 9004 自動上鍊機芯，採用雙擒縱結構設計。第一組擒縱機構振頻為5赫茲，負責日常精準走時；第二組計時擒縱機構振頻高達 50 赫茲，可驅動中央計時指針每秒旋轉一圈，實現直觀且精確的1/100 秒計時功能，而從透明錶背可欣賞紫色的星形自動盤。ZENITH為此亮眼紫色錶款附上3款錶帶，包括紫色橡膠錶帶、鈦金屬鍊帶與黑色Velcro魔鬼氈錶帶，可依需求自由轉換。





▲Parmigiani Fleurier TONDA PF 36 毫米柔霧紫SHH 限定腕錶全球限量50只， 850,800元。（圖／SHH提供）

近期另一款備受矚目的紫色腕錶，是Parmigiani Fleurier （帕瑪強尼）與專營高級獨立製錶品牌的 SHH 再度攜手，打造全球僅限量 50 只的獨家款TONDA PF 36 毫米柔霧紫SHH 限定腕錶，950 鉑金手工滾花錶圈搭配優雅迷人的柔霧紫色面盤 ，點綴18K 金鍍銠時標與鏤空柳葉形指針，展現低調奢華質感；搭載自製 PF770 自動上鍊機芯：由帕瑪強尼製錶工坊完全自主研發與生產，具備 60 小時動力儲存。

