Rosé鬆弛感丹寧穿搭！Levi’s同款一次看　寬褲配短版外套超顯腿長

記者鮑璿安／綜合報導

丹寧褲裝一向傳遞著毫不費力的時尚感，Levi’s 最新秋冬形象企劃《Keep it Loose》找來 BLACKPINK 成員 Rosé與 NBA 球星 Shai Gilgeous-Alexander 擔任主角，以全新「Loose Prep」美式校園風格重新詮釋經典丹寧。強調更寬鬆的剪裁、自在的層次堆疊與個人化搭配，當中高人氣的Rosé同款也一次介紹給你。





▲Levi’s 最新秋冬形象企劃《Keep it Loose》， Rosé以全新「Loose Prep」美式校園風格重新詮釋經典丹寧 。（圖／品牌提供）

Rosé此次拍攝延續一貫率性又精緻的穿衣語言，將寬鬆版型牛仔褲與短版上衣、條紋針織及長版風衣自由混搭，在看似隨性的造型裡加入比例變化，讓丹寧穿搭多了幾分法式慵懶氣息。其中最吸睛的是 Levi’s Loose Boot 寬鬆靴型丹寧褲， Rosé與以墨黑刷黃款搭配短版條紋上衣，利用中高腰設計與寬鬆褲管拉長腿部比例，褲腳自然垂墜的線條，讓整體輪廓更顯修長，也保留90年代復古牛仔褲的率性氛圍。帶有仿舊刷色的墨黑色調，比起經典藍色牛仔褲更容易搭配秋冬衣櫥，單品預計9月上市。





▲ Loose Boot 寬鬆靴型丹寧褲 (墨黑刷黃) NT$ 4,390 (九月上市) 。（圖／品牌提供）





▲Levi’s 復古寬鬆短版丹寧夾克NT$ 3,990。（圖／品牌提供）

除了寬鬆靴型丹寧褲外，Rosé也示範 Loose Taper 寬鬆錐形丹寧褲，中高腰設計搭配自臀腿延伸至腳踝微收的錐形輪廓，不僅修飾腿型，也讓褲腳自然形成層次堆疊。

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▲PUMA則替經典賽車鞋Speedcat換上全新樣貌，推出Speedcat Etoile系列，並由全球品牌代言人Rosé演繹 。（圖／品牌提供）





▲ROSÉ SPEEDCAT Etoile $3,580 。（圖／品牌提供）

PUMA則替經典賽車鞋Speedcat換上全新樣貌，推出Speedcat Etoile系列，並由全球品牌代言人Rosé演繹。新作延續Speedcat低筒流線輪廓，在麂皮鞋身加入細緻緞面材質，鞋帶改以緞帶設計，鞋頭更繫上蝴蝶結，將賽車鞋的俐落感融入芭蕾風元素，在甜美與率性之間取得平衡。Rosé在形象照中以短版Logo上衣搭配丹寧褲示範穿搭，也讓這雙鞋成為今年最具代表性的復古薄底鞋之一，每一步都散發柔和卻不失個性的時尚魅力。