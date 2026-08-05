fb ig video search mobile ETtoday

Rosé鬆弛感丹寧穿搭！Levi’s同款一次看　寬褲配短版外套超顯腿長

>

記者鮑璿安／綜合報導

丹寧褲裝一向傳遞著毫不費力的時尚感，Levi’s 最新秋冬形象企劃《Keep it Loose》找來 BLACKPINK 成員 Rosé與 NBA 球星 Shai Gilgeous-Alexander 擔任主角，以全新「Loose Prep」美式校園風格重新詮釋經典丹寧。強調更寬鬆的剪裁、自在的層次堆疊與個人化搭配，當中高人氣的Rosé同款也一次介紹給你。

▲▼rose 。（圖／品牌提供）

▲▼rose 。（圖／品牌提供）

▲▼rose 。（圖／品牌提供）

▲Levi’s 最新秋冬形象企劃《Keep it Loose》， Rosé以全新「Loose Prep」美式校園風格重新詮釋經典丹寧 。（圖／品牌提供）

Rosé此次拍攝延續一貫率性又精緻的穿衣語言，將寬鬆版型牛仔褲與短版上衣、條紋針織及長版風衣自由混搭，在看似隨性的造型裡加入比例變化，讓丹寧穿搭多了幾分法式慵懶氣息。其中最吸睛的是 Levi’s Loose Boot 寬鬆靴型丹寧褲， Rosé與以墨黑刷黃款搭配短版條紋上衣，利用中高腰設計與寬鬆褲管拉長腿部比例，褲腳自然垂墜的線條，讓整體輪廓更顯修長，也保留90年代復古牛仔褲的率性氛圍。帶有仿舊刷色的墨黑色調，比起經典藍色牛仔褲更容易搭配秋冬衣櫥，單品預計9月上市。

▲▼rose 。（圖／品牌提供）

▲ Loose Boot 寬鬆靴型丹寧褲 (墨黑刷黃) NT$ 4,390 (九月上市) 。（圖／品牌提供）

▲▼rose 。（圖／品牌提供）

▲Levi’s 復古寬鬆短版丹寧夾克NT$ 3,990。（圖／品牌提供）

除了寬鬆靴型丹寧褲外，Rosé也示範 Loose Taper 寬鬆錐形丹寧褲，中高腰設計搭配自臀腿延伸至腳踝微收的錐形輪廓，不僅修飾腿型，也讓褲腳自然形成層次堆疊。

同場加映更多Rosé同款

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲PUMA則替經典賽車鞋Speedcat換上全新樣貌，推出Speedcat Etoile系列，並由全球品牌代言人Rosé演繹 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲ROSÉ SPEEDCAT Etoile $3,580 。（圖／品牌提供）

PUMA則替經典賽車鞋Speedcat換上全新樣貌，推出Speedcat Etoile系列，並由全球品牌代言人Rosé演繹。新作延續Speedcat低筒流線輪廓，在麂皮鞋身加入細緻緞面材質，鞋帶改以緞帶設計，鞋頭更繫上蝴蝶結，將賽車鞋的俐落感融入芭蕾風元素，在甜美與率性之間取得平衡。Rosé在形象照中以短版Logo上衣搭配丹寧褲示範穿搭，也讓這雙鞋成為今年最具代表性的復古薄底鞋之一，每一步都散發柔和卻不失個性的時尚魅力。

關鍵字：

Rosé, Levi’s, 丹寧, 牛仔褲, 秋冬穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡 真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來 勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變 宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生 G-SHOCK超音速噴射機上身　霸氣飛行錶強光下看時間依然超清晰 為什麼有些人總是在戀愛，而有些人總是在單身？ 隋棠愛牌BONAVENTURA來台「親曝挑包哲學」！曾託朋友代購還買不到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面