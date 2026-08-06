最愛躺平擺爛星座Top 3 ！第一名平常開省電模式　只對值得的人認真





▲最愛躺平擺爛星座Top 3 ！第一名平常開省電模式 。（圖／翻攝自tvn IG）

記者鮑璿安／綜合報導

生活節奏愈來愈快，有些人習慣凡事拚到底，也有人更懂得在適當時候按下暫停鍵。以下3個星座看似容易「躺平擺爛」，其實多半不是缺乏企圖心，而是討厭勉強自己，也不願把有限的精力消耗在沒有意義的事情上。當環境不對、動力不足，便會乾脆進入省電模式，等到真正值得投入的目標出現，才重新全力以赴。

Top 3雙魚座

雙魚座情緒細膩，很容易受到周遭氣氛與他人狀態影響。當壓力累積到一定程度，與其正面硬撐，雙魚更傾向暫時抽離，把自己藏進音樂、影劇、睡眠或幻想世界裡。旁人看來像是在拖延、逃避，實際上卻是雙魚保護自己的方式。雙魚並非沒有能力，而是需要明確的情感動機，只要認為一件事缺乏意義，或努力再多也得不到回應，就很容易瞬間失去熱情，從全心投入切換成「算了，明天再說」。不過一旦遇到真正喜歡的人事物，雙魚爆發出的行動力，往往比想像中更驚人。

Top 2金牛座

金牛座重視穩定與生活品質，對「硬撐」這件事向來沒有太大興趣。若事情不急、沒有實際回報，金牛很可能選擇慢慢來，甚至直接躺著等待問題自行消失。不過，金牛的「擺爛」通常很有原則，他們不是什麼都不做，而是不願意為了表面忙碌而瞎忙。與其花大量力氣討好別人，金牛更願意把時間留給真正重要的工作與生活，看似慢吞吞，其實心裡早已算好成本，發現不值得後，便會毫不猶豫進入低耗能模式。

Top 1天秤座

天秤座最容易因為想太多而失去行動力。面對選擇時，會反覆分析每個可能性，擔心選錯、得罪人或破壞平衡，最後乾脆什麼都不決定，當內心拉扯太久，天秤便可能直接進入「隨便都可以」的擺爛狀態，把決定權交給別人。此外，天秤很在意生活是否優雅、舒適，對混亂、爭吵與高壓環境尤其沒耐性。若一件事需要不斷爭取、解釋或處理複雜人際，天秤很可能瞬間覺得心累，選擇退出戰場。這並非完全沒有企圖心，而是他們更想把力氣花在能維持心情平衡、又真正值得的人事物上。