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日星巴克「賣扭蛋」抹茶星冰樂、甜甜圈全變絨毛吊飾！5款造型超可愛

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記者鮑璿安 ／綜合報導

星巴克也加入扭蛋熱潮！日本星巴克宣布推出品牌首款原創扭蛋系列 「Starbucks Joyful Capsule（スターバックス ジョイフル カプセル）」，將品牌最具代表性的飲品與人氣餐點化身掌心大小的絨毛吊飾，包括抹茶奶霜星冰樂（Matcha Cream Frappuccino）、焦糖瑪奇朵、糖霜甜甜圈等經典品項全都萌化登場，每一款都充滿驚喜，消息一曝光立刻掀起討論。

這次推出的 Starbucks Joyful Capsule 是日本星巴克首次打造的原創扭蛋商品，以「Starbucks Charm with Warmth（以吊飾串起溫暖）」為概念，希望透過可愛小物延續在星巴克享受咖啡時光的美好回憶。每款皆採用絨毛材質製作，並附有金屬扣環，不僅可以掛在包包、鑰匙圈或隨身小物上，也能彼此串接，自由搭配出專屬組合。

▲▼ 日本星巴克 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 日本星巴克 。（圖／翻攝自IG）

全系列共推出 5款隨機設計，分別為 Double Tall Latte（外帶杯）、Caramel Macchiato（馬克杯款）、TOKYO ROAST咖啡豆包、抹茶奶霜星冰樂（Matcha Cream Frappuccino），以及 糖霜甜甜圈（Sugared Doughnut）。每一款都神還原星巴克經典商品造型，放在掌心剛剛好，兼具收藏與療癒感。原先品牌宣布將於 8月2日、也就是星巴克登陸日本紀念日，在東京19間指定門市開賣，每次售價 880日圓（含稅），上市初期每人每次結帳限購2顆。不過日本星巴克隨後也公告，「Starbucks Joyful Capsule」已確定延期上市，新的販售日期將另行公布，品牌也向期待已久的消費者致歉，呼籲可留意官方後續公告。

關鍵字：

星巴克, 日本限定, 扭蛋, 抹茶星冰樂, 絨毛吊飾

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