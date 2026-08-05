fb ig video search mobile ETtoday

對未來人生感到迷茫？3個實踐方案「先排除討厭的事」讓目標越來越清晰

>

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

人生走到不同階段，原本設定的目標可能會因環境、能力與心境改變，迷惘不代表自己沒有方向，而是過去的選擇已經無法完全符合現在的需求，與其逼迫自己立刻找到完美答案，不妨先從日常行動中累積線索，透過以下三個方法按部就班整理想法，讓人生目標逐漸變得清晰。

▲。（圖／IG）

STEP 1：先排除自己不想要的生活

當不知道自己想要什麼時，可以先觀察哪些生活狀態讓自己感到疲憊、抗拒或失去動力，例如：不喜歡長時間加班、不想處在競爭強烈的環境、不希望工作侵占私人生活，先確認不能接受的條件，就能逐步縮小選擇範圍，比起勉強尋找理想答案，排除錯誤方向往往更容易看清真正適合自己的道路。

STEP 2：設定三個月內可完成的小目標

人生方向太過龐大時，容易讓人因為不知道從哪裡開始而停在原地，可以把目標縮小成三個月內能夠完成的行動，例如：修完一門課程、嘗試一項副業、參加不同領域的活動，實際投入後才能了解自己是否真的有興趣，也能從過程中發現能力與不足，目標不需要一次決定一輩子，而是透過一次次嘗試逐漸修正。

STEP 3：固定記錄自己的感受與成果

每周安排一段時間回顧生活，記下哪些事情讓自己感到投入、哪些任務完成後特別有成就感、哪些選擇總是讓自己後悔或消耗，持續記錄一段時間後，便能看見重複出現的興趣、價值觀與優勢，人生方向很少是突然想通的答案，而是從長期累積的感受與經驗中，慢慢整理出最適合自己的路。

關鍵字：

人生, 規劃, 目標, 方向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡 真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來 勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變 宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生 G-SHOCK超音速噴射機上身　霸氣飛行錶強光下看時間依然超清晰 為什麼有些人總是在戀愛，而有些人總是在單身？ 隋棠愛牌BONAVENTURA來台「親曝挑包哲學」！曾託朋友代購還買不到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面