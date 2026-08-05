對未來人生感到迷茫？3個實踐方案「先排除討厭的事」讓目標越來越清晰

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

人生走到不同階段，原本設定的目標可能會因環境、能力與心境改變，迷惘不代表自己沒有方向，而是過去的選擇已經無法完全符合現在的需求，與其逼迫自己立刻找到完美答案，不妨先從日常行動中累積線索，透過以下三個方法按部就班整理想法，讓人生目標逐漸變得清晰。

STEP 1：先排除自己不想要的生活



當不知道自己想要什麼時，可以先觀察哪些生活狀態讓自己感到疲憊、抗拒或失去動力，例如：不喜歡長時間加班、不想處在競爭強烈的環境、不希望工作侵占私人生活，先確認不能接受的條件，就能逐步縮小選擇範圍，比起勉強尋找理想答案，排除錯誤方向往往更容易看清真正適合自己的道路。

STEP 2：設定三個月內可完成的小目標



人生方向太過龐大時，容易讓人因為不知道從哪裡開始而停在原地，可以把目標縮小成三個月內能夠完成的行動，例如：修完一門課程、嘗試一項副業、參加不同領域的活動，實際投入後才能了解自己是否真的有興趣，也能從過程中發現能力與不足，目標不需要一次決定一輩子，而是透過一次次嘗試逐漸修正。

STEP 3：固定記錄自己的感受與成果



每周安排一段時間回顧生活，記下哪些事情讓自己感到投入、哪些任務完成後特別有成就感、哪些選擇總是讓自己後悔或消耗，持續記錄一段時間後，便能看見重複出現的興趣、價值觀與優勢，人生方向很少是突然想通的答案，而是從長期累積的感受與經驗中，慢慢整理出最適合自己的路。