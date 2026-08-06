在愛情中總是受重傷的那個人！習慣犧牲、忽略警訊都是關鍵原因

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

有些人在每一段感情中，似乎總是成為受傷比較深的那一方，不只投入得更多，分開後也需要花更長時間才能走出來，這不一定代表他們運氣特別差，而可能與付出的方式、選擇對象的習慣以及面對關係問題的態度有關，若沒有察覺自己反覆出現的模式，就容易在不同的人身上經歷相似的傷害。

＃把付出當成留住對方的方法



有些人害怕失去感情，因此總是主動配合、壓抑需求、替對方找理由，甚至認為只要自己做得夠多，對方就會更加珍惜這段關係，但沒有界線的付出，容易讓彼此的位置逐漸失衡，當一個人習慣犧牲，另一個人便可能把這些體貼視為理所當然，最後付出最多的人，往往也是最疲憊、最失望的一方。

＃容易被忽冷忽熱的人吸引



穩定的感情需要雙方持續回應，但有些人反而容易被態度曖昧、情緒不定、難以靠近的對象吸引，對方越冷淡，自己越想證明值得被愛，偶爾得到一點關心，就會誤以為關係即將變好，這種忽近忽遠的互動容易讓人不斷期待，也更難及時離開，最後投入大量情緒，卻始終得不到真正的安全感。

＃總是忽略關係中的警訊



感情剛開始時，許多人會因為喜歡而淡化問題，例如：對方不尊重承諾、習慣逃避溝通、只在需要時出現，明明心裡已經感到不舒服，卻告訴自己再觀察一下、再包容一次，當警訊一次次被忽略，小問題便會慢慢累積成難以修補的傷害，真正保護自己的方式，不是等到完全失望才離開，而是在關係失衡時，就願意正視自己的感受。