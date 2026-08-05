高效能量筆護膚更精準！迪奧加入PDRN水光戰局、嬌蘭黑蜂蜂蜜也超珍稀

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代女性生活節奏緊湊，熬夜追劇、工作壓力往往讓肌膚悄悄浮現疲態與暗沉，今年頂級美妝品牌紛紛將尖端科研與珍稀成分化繁為簡，推出能精準修護的筆狀與安瓶級精華神隊友，不僅在家就能享受奢華護理，更能瞬間提亮氣色，輕鬆趕走倦容，隨時自帶高級透亮水光，養出緊緻飽滿的完美好命顏。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳瞬效能量筆，15ML、NT$2,250



針對現代人常見的熬夜與壓力肌膚，嬌蘭精準鎖定最易顯疲態的眼周區域，配方蘊含珍稀的烏埃尚島黑蜂蜂蜜與獨家緊緻塑顏科技，協同保濕豐潤的玻尿酸、活化肌膚的咖啡因及維生素C衍生物，輕盈質地能迅速滲透，有效撫平眼周細紋並改善暗沉，重現光滑明亮膚況。

＃迪奧 PDRN水光筆，20ML、NT$3,450



迪奧從科學美容趨勢中汲取靈感，推出首支採用米萃PDRN的水光筆，極微小分子卻具有強大的修護能量，並揉合高穩定維他命Cg與菸鹼醯胺，調配出獨家「水光強效複合配方」，結合高滲透脂質載體與緊緻精華油，讓保養成分精準直達肌膚底層，輕鬆煥發宛若天生般的勻淨平滑水光肌。

＃BABOR PRO Exo逆齡青春精萃，30ML、NT$6,550



德國護膚品牌BABOR結合科學與現代奢華，為壓力肌帶來進階保養解答，Exo逆齡青春精萃運用了「三重抗老防護因子」，並搭載2.9%的NAD+活化因子與MGF植物複合物，透過西瓜果與枸杞萃取物，喚醒肌膚深層活力，有效賦予支撐能量，展現彈潤明亮的年輕光采。