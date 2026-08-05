fb ig video search mobile ETtoday

高效能量筆護膚更精準！迪奧加入PDRN水光戰局、嬌蘭黑蜂蜂蜜也超珍稀

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代女性生活節奏緊湊，熬夜追劇、工作壓力往往讓肌膚悄悄浮現疲態與暗沉，今年頂級美妝品牌紛紛將尖端科研與珍稀成分化繁為簡，推出能精準修護的筆狀與安瓶級精華神隊友，不僅在家就能享受奢華護理，更能瞬間提亮氣色，輕鬆趕走倦容，隨時自帶高級透亮水光，養出緊緻飽滿的完美好命顏。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳瞬效能量筆，15ML、NT$2,250

▲嬌蘭,迪奧,PDRN,BABOR,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

針對現代人常見的熬夜與壓力肌膚，嬌蘭精準鎖定最易顯疲態的眼周區域，配方蘊含珍稀的烏埃尚島黑蜂蜂蜜與獨家緊緻塑顏科技，協同保濕豐潤的玻尿酸、活化肌膚的咖啡因及維生素C衍生物，輕盈質地能迅速滲透，有效撫平眼周細紋並改善暗沉，重現光滑明亮膚況。

＃迪奧 PDRN水光筆，20ML、NT$3,450

▲嬌蘭,迪奧,PDRN,BABOR,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

迪奧從科學美容趨勢中汲取靈感，推出首支採用米萃PDRN的水光筆，極微小分子卻具有強大的修護能量，並揉合高穩定維他命Cg與菸鹼醯胺，調配出獨家「水光強效複合配方」，結合高滲透脂質載體與緊緻精華油，讓保養成分精準直達肌膚底層，輕鬆煥發宛若天生般的勻淨平滑水光肌。

＃BABOR PRO Exo逆齡青春精萃，30ML、NT$6,550

▲嬌蘭,迪奧,PDRN,BABOR,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

德國護膚品牌BABOR結合科學與現代奢華，為壓力肌帶來進階保養解答，Exo逆齡青春精萃運用了「三重抗老防護因子」，並搭載2.9%的NAD+活化因子與MGF植物複合物，透過西瓜果與枸杞萃取物，喚醒肌膚深層活力，有效賦予支撐能量，展現彈潤明亮的年輕光采。

關鍵字：

嬌蘭, 迪奧, PDRN, BABOR, 保養, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡 真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來 勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變 宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生 G-SHOCK超音速噴射機上身　霸氣飛行錶強光下看時間依然超清晰 為什麼有些人總是在戀愛，而有些人總是在單身？ 隋棠愛牌BONAVENTURA來台「親曝挑包哲學」！曾託朋友代購還買不到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面