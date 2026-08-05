fb ig video search mobile ETtoday

晚上別再這樣吃！營養師曝3大晚餐地雷　血糖容易大起大落

>

▲▼晚餐地雷。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲建議睡前2至3小時完成晚餐，減少身體負擔。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少人白天吃得隨便，到了晚上才大吃一頓，甚至宵夜、手搖飲一次滿足。不過營養師杯蓋提醒，晚餐其實是最需要注意的一餐，只要掌握正確飲食原則，不僅有助於維持血糖穩定，也能減少身體負擔，他也點出晚餐3大地雷，很多人天天都在踩！

1. 吃太晚

若睡前2小時內才吃晚餐，身體仍在消化食物，容易影響睡眠，也可能增加熱量囤積的機會。

2. 精緻澱粉配含糖飲料

白飯、白麵、甜點再搭配手搖飲，容易讓餐後血糖快速波動，增加身體代謝負擔。

3. 油炸、重鹹又配酒

炸物、重口味料理加上酒精，不只鈉含量高，也容易吃進過多熱量，隔天還可能出現水腫。

除了以上需要注意的晚餐地雷，營養師杯蓋也建議晚餐可以遵循下原則，讓你不僅吃飽，身體負擔也能更少。

#多蔬菜、足夠蛋白質

晚餐可提高蔬菜比例，搭配魚、雞肉、豆腐、蛋等優質蛋白質，增加飽足感。

#澱粉改吃原型食物

若想吃澱粉，可選擇地瓜、糙米、南瓜等原型食物，並適量攝取，不必完全不吃。

#提前2至3小時吃完

建議將晚餐安排在睡前2至3小時完成，讓身體有足夠時間消化，也有助於維持較好的睡眠品質。

營養師杯蓋表示，晚餐重點並非刻意節食，而是調整食物種類、份量與進食時間，均衡搭配蔬菜、蛋白質及適量原型澱粉，比完全不吃晚餐更有助於長期健康。

關鍵字：

晚餐, 營養師, 血糖, 手搖飲, 健康飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡 真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來 勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變 宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生 G-SHOCK超音速噴射機上身　霸氣飛行錶強光下看時間依然超清晰 為什麼有些人總是在戀愛，而有些人總是在單身？ 日星巴克「賣扭蛋」抹茶星冰樂、甜甜圈全變絨毛吊飾！5款造型超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面