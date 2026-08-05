晚上別再這樣吃！營養師曝3大晚餐地雷　血糖容易大起大落

▲建議睡前2至3小時完成晚餐，減少身體負擔。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少人白天吃得隨便，到了晚上才大吃一頓，甚至宵夜、手搖飲一次滿足。不過營養師杯蓋提醒，晚餐其實是最需要注意的一餐，只要掌握正確飲食原則，不僅有助於維持血糖穩定，也能減少身體負擔，他也點出晚餐3大地雷，很多人天天都在踩！

1. 吃太晚

若睡前2小時內才吃晚餐，身體仍在消化食物，容易影響睡眠，也可能增加熱量囤積的機會。

2. 精緻澱粉配含糖飲料

白飯、白麵、甜點再搭配手搖飲，容易讓餐後血糖快速波動，增加身體代謝負擔。

3. 油炸、重鹹又配酒

炸物、重口味料理加上酒精，不只鈉含量高，也容易吃進過多熱量，隔天還可能出現水腫。

除了以上需要注意的晚餐地雷，營養師杯蓋也建議晚餐可以遵循下原則，讓你不僅吃飽，身體負擔也能更少。

#多蔬菜、足夠蛋白質

晚餐可提高蔬菜比例，搭配魚、雞肉、豆腐、蛋等優質蛋白質，增加飽足感。

#澱粉改吃原型食物

若想吃澱粉，可選擇地瓜、糙米、南瓜等原型食物，並適量攝取，不必完全不吃。

#提前2至3小時吃完

建議將晚餐安排在睡前2至3小時完成，讓身體有足夠時間消化，也有助於維持較好的睡眠品質。

營養師杯蓋表示，晚餐重點並非刻意節食，而是調整食物種類、份量與進食時間，均衡搭配蔬菜、蛋白質及適量原型澱粉，比完全不吃晚餐更有助於長期健康。