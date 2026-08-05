蕾哈娜回故鄉爆乳狂歡　開衩到腰華麗羽毛戰袍嗨翻嘉年華

▲蕾哈娜回到故鄉巴貝多，盛裝參加甘蔗收穫季結束的「Crop Over」節慶盛會「Grand Kadooment Day」。（圖／翻攝laurenxaustin IG）

記者陳雅韻／台北報導

西洋樂壇天后身兼美妝時尚大亨的蕾哈娜（Rihanna），近日返回位於加勒比海的故鄉巴貝多，參加象徵甘蔗收穫季結束的「Crop Over」節慶盛會「Grand Kadooment Day」，穿搭向來大膽的她委託當地設計師Lauren Austin為她打造色彩繽紛且華麗的嘉年華戰袍，女王氣勢無敵。





▲蕾哈娜繽紛華麗的嘉年華會服飾由巴貝多設計師Lauren Austin打造。（圖／翻攝laurenxaustin IG）

Crop Over是巴貝多規模最大、最受期待的節慶，歷史可追溯至18世紀，蕾哈娜將這項年度盛事視為她的個人時裝伸展台，已多次返鄉共襄盛舉。今年再次向設計師Lauren Austin訂製嘉年華服裝Lauren Austin訂製嘉年華服裝，她穿著一套水鴨藍色的絲綢內衣與下身，搭配纏繞於身上的綁帶，並點綴著寶石、流蘇與亮片，腳上則穿著相呼應的水鴨藍網紗平底鞋。為了打造繁複的完美收尾，整套造型搭配了一頂閃亮的頭飾，如穹頂般在後方展開，萬花筒般的羽毛向四面八方奔放延伸，華麗至極。





▲蕾哈娜上陣示範自創品牌Savage X Fenty內衣。（圖／翻攝badgalriri IG）

蕾哈娜穿著炫目的嘉年華服開心隨著音樂搖擺，她的弟弟Rorrey及其樂團 Aura，以及她的童年好友Sonita Alexander都一起參與，享受親友團聚時光。身為品牌主理人，蕾哈娜其實一刻不得閒，自創品牌Savage X Fenty內衣發布新品都由她親自上陣展示，展現強大的事業企圖心。

