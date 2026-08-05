fb ig video search mobile ETtoday

FLARE U崔立于現身中山人氣炸裂！逛小CK像回家「夜市必吃一美食」

>

記者鮑璿安／台北報導

CHARLES & KEITH（小CK）台北南西門市5日以全新面貌正式開幕，特別邀請南韓新生代雙人男團FLARE U崔立于、姜玗進來台站台，現場吸引超過3百名粉絲守候，人氣相當驚人。兩人也率先演繹秋冬重點包款，姜玗進直言走進店就像回到家一般溫暖，崔立于更笑說：「每次回台灣，一定要去夜市吃胡椒餅！」

▲FLARE U出席CHARLES & KEITH南西店全新開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲FLARE U出席CHARLES & KEITH南西店全新開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲FLARE U出席CHARLES & KEITH南西店全新開幕。（圖／記者林敬旻攝）

崔立于背上深咖啡色Ginevra大托特包，仿舊皮革搭配俐落輪廓，呼應他率性又成熟的秋季造型。擁有台灣背景的崔立于對中山商圈並不陌生，他透露以前就很常到附近散步、拍照，也喜歡中山街區自在悠閒的氛圍，這次看到全新改裝的南西店，也覺得空間多了台北特有的溫度，「整體設計很舒服，跟今天背的流浪包很搭。」至於秋冬穿搭，他笑說自己最喜歡率性俐落的風格，因此特別偏愛帶有復古質感的皮革與大地色系單品。

姜玗進則選擇全新Aislin仿麂皮流浪包，胡桃棕色與柔軟包身散發濃厚秋意，仿麂皮材質結合自然垂墜線條。除了FLARE U之外，程予希也受邀出席開幕活動，她也被全新門市濃厚的秋季氛圍吸引，「一走進來就感覺秋天到了」，尤其插畫家Jocelyn Kao打造的「Style Walk in Zhongshan」散步地圖相當可愛，讓她想到自己平時最喜歡到中山喝咖啡、逛書店，享受街區溫柔又率性的生活步調。

▲FLARE U、程予希出席CHARLES & KEITH南西店全新開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲FLARE U、程予希（中）。（圖／記者林敬旻攝）

另外，也推薦大勢的Vega 小型流浪包，以流浪包輪廓為基礎，包身採柔和弧線設計，貼合肩部曲線，背起來自然俐落。此次更換上搶眼的黑白乳牛紋毛料，結合皮革飾邊與金屬細節，在復古氛圍中注入街頭個性。CHARLES & KEITH此次同步揭曉台北南西店全新設計，以「Layered Horizon 層疊天際」為概念，從台灣傳統廟宇屋簷汲取靈感，透過陶土色材質、純白展示空間與流暢動線，打造兼具現代感與在地文化特色的購物環境。品牌也攜手插畫家Jocelyn Kao推出「Style Walk in Zhongshan」手繪散步地圖，串聯中山周邊書店、咖啡廳、特色店家與城市景點。

▲▼小ck 。（圖／品牌提供）

▲▼小ck 。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH 台北南西門市改裝開幕 。（圖／品牌提供）

▲▼小ck 。（圖／品牌提供）

▲Vega 小型流浪包 $2,390 (混色) 。（圖／品牌提供）

▲▼小ck 。（圖／品牌提供）

▲Aislin 仿麂皮流浪包 $3,390 (棕色) 。（圖／品牌提供）

同時，中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人，熱騰騰釋出首波形象照，只見他以招牌陽光笑容與清爽氣質，詮釋台灣品牌服飾，一舉一動讓粉絲們好心動。

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人。（圖／品牌提供）

關鍵字：

小CK, FLAREU, 南西店, 中山商圈, 秋冬包款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡 真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來 勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變 宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生 G-SHOCK超音速噴射機上身　霸氣飛行錶強光下看時間依然超清晰 為什麼有些人總是在戀愛，而有些人總是在單身？ 日星巴克「賣扭蛋」抹茶星冰樂、甜甜圈全變絨毛吊飾！5款造型超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面