FLARE U崔立于現身中山人氣炸裂！逛小CK像回家「夜市必吃一美食」

記者鮑璿安／台北報導

CHARLES & KEITH（小CK）台北南西門市5日以全新面貌正式開幕，特別邀請南韓新生代雙人男團FLARE U崔立于、姜玗進來台站台，現場吸引超過3百名粉絲守候，人氣相當驚人。兩人也率先演繹秋冬重點包款，姜玗進直言走進店就像回到家一般溫暖，崔立于更笑說：「每次回台灣，一定要去夜市吃胡椒餅！」





▲FLARE U出席CHARLES & KEITH南西店全新開幕。（圖／記者林敬旻攝）

崔立于背上深咖啡色Ginevra大托特包，仿舊皮革搭配俐落輪廓，呼應他率性又成熟的秋季造型。擁有台灣背景的崔立于對中山商圈並不陌生，他透露以前就很常到附近散步、拍照，也喜歡中山街區自在悠閒的氛圍，這次看到全新改裝的南西店，也覺得空間多了台北特有的溫度，「整體設計很舒服，跟今天背的流浪包很搭。」至於秋冬穿搭，他笑說自己最喜歡率性俐落的風格，因此特別偏愛帶有復古質感的皮革與大地色系單品。

姜玗進則選擇全新Aislin仿麂皮流浪包，胡桃棕色與柔軟包身散發濃厚秋意，仿麂皮材質結合自然垂墜線條。除了FLARE U之外，程予希也受邀出席開幕活動，她也被全新門市濃厚的秋季氛圍吸引，「一走進來就感覺秋天到了」，尤其插畫家Jocelyn Kao打造的「Style Walk in Zhongshan」散步地圖相當可愛，讓她想到自己平時最喜歡到中山喝咖啡、逛書店，享受街區溫柔又率性的生活步調。





▲FLARE U、程予希（中）。（圖／記者林敬旻攝）

另外，也推薦大勢的Vega 小型流浪包，以流浪包輪廓為基礎，包身採柔和弧線設計，貼合肩部曲線，背起來自然俐落。此次更換上搶眼的黑白乳牛紋毛料，結合皮革飾邊與金屬細節，在復古氛圍中注入街頭個性。CHARLES & KEITH此次同步揭曉台北南西店全新設計，以「Layered Horizon 層疊天際」為概念，從台灣傳統廟宇屋簷汲取靈感，透過陶土色材質、純白展示空間與流暢動線，打造兼具現代感與在地文化特色的購物環境。品牌也攜手插畫家Jocelyn Kao推出「Style Walk in Zhongshan」手繪散步地圖，串聯中山周邊書店、咖啡廳、特色店家與城市景點。





▲CHARLES & KEITH 台北南西門市改裝開幕 。（圖／品牌提供）





▲Vega 小型流浪包 $2,390 (混色) 。（圖／品牌提供）





▲Aislin 仿麂皮流浪包 $3,390 (棕色) 。（圖／品牌提供）

同時，中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人，熱騰騰釋出首波形象照，只見他以招牌陽光笑容與清爽氣質，詮釋台灣品牌服飾，一舉一動讓粉絲們好心動。





▲中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人。（圖／品牌提供）