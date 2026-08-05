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「育兒神店西松屋」台北首店今開幕　破萬件商品售價119元起

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▲台北首家西松屋在微風南京開幕。（圖／業者提供）

▲台北首家西松屋在微風南京開幕。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

日本爸媽心中的育兒神級品牌「西松屋」正式插旗台北，今（8／5）在微風南京對外開幕，店內提供 1 至 2 萬種品項，主打便利且寬敞的一站式購物環境，主要針對孕婦、學齡前與部分學齡幼兒童，強調用親民價格買到日本品質母嬰用品，其中自有獨家產品包括店內服飾、30片裝尿布等提供 119 元起的親民價，一早開門後果然吸引許多媽媽帶著小孩來選購。

▲台北首家西松屋在微風南京開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

西松屋今年在台南三井 Outlet 二期首度插旗，幾個月時間陸續開幕台中、桃園與林口店，第五間門市終於正式進入台北，落腳微風南京 2 樓，空間大小約 240 坪，提供超過萬件品項，包括嬰幼兒服飾、居家用品、玩具、生活單品、食品等豐富項目，連要價近萬元的兒童安全座椅也有販售，欲滿足育兒民眾一站式購足的消費需求。

▲台北首家西松屋在微風南京開幕。（圖／業者提供）

日本西松屋連鎖集團社長大村浩一表示，感受到台灣家長對育兒的投入與重視程度非常高，且台灣消費者會仔細比較商品品質、審慎評估價格，充分了解商品價值後才做選購，這與品牌的經營理念非常符合，而提供品質且價格便宜的商品給消費者，這種優勢並非一兩家店就能發揮，店開越多效果越大，因此會持續展店，預計 5 年內將開 20 間店鋪，目前在台北也持續積極找點，無論是百貨跟街邊店都有可能。

▲台北首家西松屋在微風南京開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

因應台北店新開幕，也備足多款超人氣商品，服飾類包含口碑極佳的短袖 T 恤、五分褲，以及實穿的內搭褲與新手爸媽必備的新生兒包屁衣，單價售價 119 元起，即起針對夏季商品還再打 8 折優惠；自有品牌「SmartAngel」的紙尿褲與用餐圍兜也同步亮相。玩具區則有討論度極高、造型可愛且色彩鮮豔的明星商品「小烏龜外出玩具」，能精準吸引寶寶注意力，是安撫寶寶的熱門選擇。

▲台北首家西松屋在微風南京開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北首家西松屋在微風南京開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

業者表示，店內商品範圍主要涵蓋孕婦、新生兒、嬰幼兒，延伸至 3 至 5 歲，服飾還有廣至 160 公分的尺寸，可延伸到國小高年級兒童，最大可支援到 12 歲。

▲台北首家西松屋在微風南京開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

早上一開幕就有不少爸爸媽媽慕名而至，有小孩開心好奇在店內試玩新商品，也有剛懷孕的準媽媽在選購服飾，氣氛熱鬧，民眾郭小姐說：「衣服比我想像中精緻，而且才 119 元一件，覺得很棒。」10月即將生產的陳小姐則說，聽到西松屋要開張特地來看，準備來幫小孩買包屁衣，覺得價格很親民，之後會常常來買。

關鍵字：

西松屋, 母嬰用品, 台北開幕, 育兒品牌, 微風南京

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