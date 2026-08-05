梵克雅寶織出華麗網　漸層寶石日常到晚宴都能駕馭

▲模特兒戴梵克雅寶Palmyre系列單行粉紅藍寶石與鑽石耳環、三行項鍊與手鍊。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）1978年問世的Palmyre系列，一直以來皆以璀璨鑽石與貴金屬交織的靈動美感著稱。自2015年世家首度融入藍色及粉紅色藍寶石後，今年再度延續其細膩的美學基因，推出單行至四行寶石串聯的全新作品，並呈現包含三行寶石項鍊、手鍊，以及短耳環與單行耳環等多元款式，帶來更靈活多變的日常與晚宴搭配選擇。







▲梵克雅寶Palmyre四行設計鑲嵌藍寶石與鑽石耳環。

全新梵克雅寶Palmyre系列巧妙結合珍貴寶石與極致的金屬鏤空細工，勾勒出如行雲流水般柔軟的細緻網狀結構，呈現出如絲綢般緊貼於肌膚之上。在色調搭配上，藍色藍寶石與白K金的光芒和諧融合，呈現清冽優雅的氣質；粉紅色藍寶石則烘托出溫煦柔美的玫瑰金光澤。項鍊與手鍊採用鑽石與彩寶錯落鋪排，耳環則精準呈現由淺至深的漸變色彩，展現極具層次的視覺美感。

▲梵克雅寶Palmyre三行設計鑲嵌藍寶石與鑽石手環。

蕭邦（Chopard）則為經典滑動鑽石Happy Diamonds系列珠寶增添童趣，推出烏龜造型的鑽戒，烏龜的雙眼點綴藍寶石，龜殼內則有標誌性的單顆滑動鑽石，隨著佩戴者律動自由旋轉吸睛。



▲蕭邦Happy Diamond Animals系列烏龜造型鑽戒。（圖／蕭邦提供）