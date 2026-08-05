fb ig video search mobile ETtoday

梵克雅寶織出華麗網　漸層寶石日常到晚宴都能駕馭

>

▲▼ VCA,Chopard 。（圖／公關照）

▲模特兒戴梵克雅寶Palmyre系列單行粉紅藍寶石與鑽石耳環、三行項鍊與手鍊。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）1978年問世的Palmyre系列，一直以來皆以璀璨鑽石與貴金屬交織的靈動美感著稱。自2015年世家首度融入藍色及粉紅色藍寶石後，今年再度延續其細膩的美學基因，推出單行至四行寶石串聯的全新作品，並呈現包含三行寶石項鍊、手鍊，以及短耳環與單行耳環等多元款式，帶來更靈活多變的日常與晚宴搭配選擇。

▲▼ VCA,Chopard 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Palmyre四行設計鑲嵌藍寶石與鑽石耳環。

全新梵克雅寶Palmyre系列巧妙結合珍貴寶石與極致的金屬鏤空細工，勾勒出如行雲流水般柔軟的細緻網狀結構，呈現出如絲綢般緊貼於肌膚之上。在色調搭配上，藍色藍寶石與白K金的光芒和諧融合，呈現清冽優雅的氣質；粉紅色藍寶石則烘托出溫煦柔美的玫瑰金光澤。項鍊與手鍊採用鑽石與彩寶錯落鋪排，耳環則精準呈現由淺至深的漸變色彩，展現極具層次的視覺美感。

▲▼ VCA,Chopard 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Palmyre三行設計鑲嵌藍寶石與鑽石手環。

蕭邦（Chopard）則為經典滑動鑽石Happy Diamonds系列珠寶增添童趣，推出烏龜造型的鑽戒，烏龜的雙眼點綴藍寶石，龜殼內則有標誌性的單顆滑動鑽石，隨著佩戴者律動自由旋轉吸睛。

▲▼ VCA,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Diamond Animals系列烏龜造型鑽戒。（圖／蕭邦提供）

►LV經典Monogram花朵奢華升級　立體鑽石花耀眼迷人

►「國產車千金」狂愛「錶王」鑽錶　經典珠寶、愛馬仕包都是日常

關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Chopard, 蕭邦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來

真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來

政府推廚餘機5千元補助　DIKE祭特價優惠父親節再享88折

政府推廚餘機5千元補助　DIKE祭特價優惠父親節再享88折

宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生 哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮 陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻 晚上別再這樣吃！營養師曝3大晚餐地雷　血糖容易大起大落 每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡 梵克雅寶織出華麗網　漸層寶石日常到晚宴都能駕馭 女神香氛大戰開打！娜塔莉波曼詮釋MISS DIOR　Zendaya成PRADA全球大使

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面