新光三越中秋禮推「榮太樓總本鋪」獨家聯名　26款蛋黃酥一次選

▲新光三越中秋禮盒開放預購。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋節送禮需求即將發酵，新光三越今年與日本 200 年歷史和菓子名店榮太樓總本鋪合作，推出全台獨家的「榮太樓總本鋪 東方美人系列禮盒」，以東方美人茶凍搭配黑豆黑糖凍與黑糖黃豆粉蕨餅，主打台日職人手藝；同時看準台灣人對蛋黃酥的熱愛，集結超過 26 款蛋黃酥禮盒，從星級飯店到米其林推薦品牌一次排開，輕鬆比對輕鬆買。8／13 前出手刷卡，還能享有夏天卡利 HIGH 加碼回饋。

▲榮太樓總本鋪 東方美人禮盒。

今年新光三越中秋推獨家「榮太樓總本鋪 東方美人系列禮盒」，以台灣東方美人茶搭配黑糖凍、蕨餅等和菓子工藝的 3 款禮盒，讓送禮帶點品味，售價 950 元至售價 1,550 元。而今年在台送禮大行其道的蛋黃酥，則推出多達 26 款選擇，包含無框架甜點 L.Z. 寶石蛋黃酥、素食陽明春天黃金旦黃酥、北投老爺酒店黑金菠蘿蛋黃酥、富錦樹台菜香檳 X 吳寶春麥方店星級蛋黃酥禮盒、城市好酒 梅香酒食 小丞事聯名蛋黃酥禮盒等，售價 858 元起，讓消費者不用一間一間看，直接比價選口味。

▲無框架甜點 L.Z.寶石蛋黃酥9入禮盒，推薦價1,099元。

此外話題伴手禮也不缺席，引進 4 款日韓人氣伴手首度登台，包含 Mariette 鐵盒餅乾、年銷 52 萬顆紀錄的 Forecipe 小小森林甜甜圈、韓 Bok hodu 經典紅豆奶油核桃糕點心與檸檬奶油核桃糕點心、XOCOSILOK Sand100 韓國草莓夾心酥禮盒，售價 760 元起。日本虎屋期間限定羊羹、巴黎貝甜法式經典奶油瑞士捲、小倉山莊百人一首歌牌米菓禮盒、たねや水羊羹與清水白桃果凍綜合禮盒，售價 760 元起。預計 8／7 開放預購訂貨。

▲Bok hodu 經典紅豆奶油核桃糕點心，推薦價760元；虎屋期間限定羊羹 西洋李豆沙羊羹，推薦價1,100元。

迎接中秋送禮需求，台灣地標台北 101 今年推出三款自牌精品中秋禮盒，大玩跨界風尚與情境送禮。最具話題性的便是首度攜手瑞士傳奇手工巧克力 Läderach，結合法國 J.P. Charpentier 香檳推出的特別款。此外也針對小資與親友歡聚需求，推出千元有找、內含奢華黑金菠蘿蛋黃酥的親民禮盒，並於 8／25 前推出最高 85 折早鳥優惠。

▲台北101在 2026年推出3款不同價位帶的中秋禮盒。（圖／台北101提供）

往年未到中秋便銷售一空的台北 101 中秋禮盒，今年以當代極簡風格打造三款自有品牌盒裝，其中「御藏香檳禮盒」與「臻品月餅禮盒」外盒，特別融入環繞燈光與特殊暖色燈開關設計，在開啟禮盒時便如明月悄然綻放，情境感滿滿。

聲量最高的台北101中秋月餅御藏香檳禮盒，攜手館內目前還在排隊的瑞士傳奇巧克力品牌 Läderach，搭配法國 J.P. Charpentier 香檳與德國百年 Stölzle 水晶酒杯一同入盒，搶攻追求極致品味與話題的客群，售價 3,980 元，早鳥價 3,582 元，限量 1001 盒，目前已售出 80%。

此外今年也推出以蛋黃酥為主內容的「精選款月餅禮盒」，精選層層酥香的黑金菠蘿蛋黃酥與原味菠蘿蛋黃酥，以鹹香蛋黃搭配細緻豆沙，呈現經典風味，售價 980 元，早鳥價 833 元，千元有找就能入手；搭配寶元紀金萱茶與不鏽鋼沖茶器的「臻品款月餅禮盒」，內則有花椒芝麻月餅口味，令人耳目一新，售價 1,680 元，早鳥價 1,428 元，8／25 前均享早鳥價。