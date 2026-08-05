fb ig video search mobile ETtoday

新光三越中秋禮推「榮太樓總本鋪」獨家聯名　26款蛋黃酥一次選

>

▲新光三越中秋禮盒開放預購。（圖／業者提供）

▲新光三越中秋禮盒開放預購。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋節送禮需求即將發酵，新光三越今年與日本 200 年歷史和菓子名店榮太樓總本鋪合作，推出全台獨家的「榮太樓總本鋪 東方美人系列禮盒」，以東方美人茶凍搭配黑豆黑糖凍與黑糖黃豆粉蕨餅，主打台日職人手藝；同時看準台灣人對蛋黃酥的熱愛，集結超過 26 款蛋黃酥禮盒，從星級飯店到米其林推薦品牌一次排開，輕鬆比對輕鬆買。8／13 前出手刷卡，還能享有夏天卡利 HIGH 加碼回饋。

▲新光三越中秋禮盒開放預購。（圖／業者提供）

▲榮太樓總本鋪 東方美人禮盒。

今年新光三越中秋推獨家「榮太樓總本鋪 東方美人系列禮盒」，以台灣東方美人茶搭配黑糖凍、蕨餅等和菓子工藝的 3 款禮盒，讓送禮帶點品味，售價 950 元至售價 1,550 元。而今年在台送禮大行其道的蛋黃酥，則推出多達 26 款選擇，包含無框架甜點 L.Z. 寶石蛋黃酥、素食陽明春天黃金旦黃酥、北投老爺酒店黑金菠蘿蛋黃酥、富錦樹台菜香檳 X 吳寶春麥方店星級蛋黃酥禮盒、城市好酒 梅香酒食 小丞事聯名蛋黃酥禮盒等，售價 858 元起，讓消費者不用一間一間看，直接比價選口味。

▲新光三越中秋禮盒開放預購。（圖／業者提供）

▲無框架甜點 L.Z.寶石蛋黃酥9入禮盒，推薦價1,099元。

此外話題伴手禮也不缺席，引進 4 款日韓人氣伴手首度登台，包含 Mariette 鐵盒餅乾、年銷 52 萬顆紀錄的 Forecipe 小小森林甜甜圈、韓 Bok hodu 經典紅豆奶油核桃糕點心與檸檬奶油核桃糕點心、XOCOSILOK Sand100 韓國草莓夾心酥禮盒，售價 760 元起。日本虎屋期間限定羊羹、巴黎貝甜法式經典奶油瑞士捲、小倉山莊百人一首歌牌米菓禮盒、たねや水羊羹與清水白桃果凍綜合禮盒，售價 760 元起。預計 8／7 開放預購訂貨。

▲新光三越中秋禮盒開放預購。（圖／業者提供）▲新光三越中秋禮盒開放預購。（圖／業者提供）

▲Bok hodu 經典紅豆奶油核桃糕點心，推薦價760元；虎屋期間限定羊羹 西洋李豆沙羊羹，推薦價1,100元。

迎接中秋送禮需求，台灣地標台北 101 今年推出三款自牌精品中秋禮盒，大玩跨界風尚與情境送禮。最具話題性的便是首度攜手瑞士傳奇手工巧克力 Läderach，結合法國 J.P. Charpentier 香檳推出的特別款。此外也針對小資與親友歡聚需求，推出千元有找、內含奢華黑金菠蘿蛋黃酥的親民禮盒，並於 8／25 前推出最高 85 折早鳥優惠。

▲台北101在 2026年推出3款不同價位帶的中秋禮盒。（圖／台北101提供）

▲台北101在 2026年推出3款不同價位帶的中秋禮盒。（圖／台北101提供）

往年未到中秋便銷售一空的台北 101 中秋禮盒，今年以當代極簡風格打造三款自有品牌盒裝，其中「御藏香檳禮盒」與「臻品月餅禮盒」外盒，特別融入環繞燈光與特殊暖色燈開關設計，在開啟禮盒時便如明月悄然綻放，情境感滿滿。

▲台北101在 2026年推出3款不同價位帶的中秋禮盒。（圖／台北101提供）

聲量最高的台北101中秋月餅御藏香檳禮盒，攜手館內目前還在排隊的瑞士傳奇巧克力品牌 Läderach，搭配法國 J.P. Charpentier 香檳與德國百年 Stölzle 水晶酒杯一同入盒，搶攻追求極致品味與話題的客群，售價 3,980 元，早鳥價 3,582 元，限量 1001 盒，目前已售出 80%。

▲台北101在 2026年推出3款不同價位帶的中秋禮盒。（圖／台北101提供）

此外今年也推出以蛋黃酥為主內容的「精選款月餅禮盒」，精選層層酥香的黑金菠蘿蛋黃酥與原味菠蘿蛋黃酥，以鹹香蛋黃搭配細緻豆沙，呈現經典風味，售價 980 元，早鳥價 833 元，千元有找就能入手；搭配寶元紀金萱茶與不鏽鋼沖茶器的「臻品款月餅禮盒」，內則有花椒芝麻月餅口味，令人耳目一新，售價 1,680 元，早鳥價 1,428 元，8／25 前均享早鳥價。

關鍵字：

中秋禮盒, 蛋黃酥, 新光三越, 榮太樓, 伴手禮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡 真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來 勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變 宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生 G-SHOCK超音速噴射機上身　霸氣飛行錶強光下看時間依然超清晰 為什麼有些人總是在戀愛，而有些人總是在單身？ 日星巴克「賣扭蛋」抹茶星冰樂、甜甜圈全變絨毛吊飾！5款造型超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面