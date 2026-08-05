一支難求！韓國大缺貨水光棒台灣就有限定款　一年僅一次的快閃店來了

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

暑假不少家庭、學生都會有出遊的計劃，不僅體驗台灣美麗風光，更有許多專屬暑假的限定活動，像是韓系美妝hince一年一度的快閃店就登陸大直、台灣純淨保養OUI ORGANIC唯有機也推出10週年慶祝活動，超多限定好物可以一次購足。

質感韓系美妝hince憑藉水光棒風靡亞洲，賣到斷貨，在台灣除了可以線上購入之外，也維持一年一次的快閃店活動，讓粉絲可以實際摸到產品，2026年於7月31日至8月3日在大直美麗華百樂園打造Chill Voyage夏季限定概念店，以清涼感的寶寶藍色調設計出充滿海洋風情的店面風格，更是一次展演出經典熱賣商品還有夏季限定彩妝，結合潮流手作買贈，絕對很值得朝聖。

Chill Voyage夏季限定概念店這次有不少新作登場，其中，曾經引起水光棒旋風的「臻綵綻放透亮高光棒」換上淺藍色新包裝，經典#TP001. Clear清澈色號曾賣到一支難求，絕對不能再錯過；「光澤感」柔嫩緞光零瑕氣墊、「柔霧光」沁膚煥顏柔霧氣墊，也都是韓國相當熱賣的品項；另外，琉璃光感美唇更推薦清透鏡面水感唇釉或清新水感冰透唇釉，針對冷暖膚色專門設計的色調，當然誰擦誰美麗。

由艾莉絲創立的台灣純淨保養OUI ORGANIC唯有機迎來10周年，以天然有機為設計理念打造出多款質感養膚，深受不少粉絲喜愛，慶祝品牌新里程碑推出巴黎時光有機保養禮盒，集結多款代表作品，包括：法國製造玫瑰時光活膚精華（十週年限定粉紅瓶身）、活膚乳、緊緻活顏亮采精華油，並搭配極效緊緻胜肽面膜5入與山茶雪絨花保濕修護防曬乳，一盒就擁有全臉奢寵護膚，更首度在大直NOKE忠泰樂生活百貨開設首間實體店，正式從線上跨足實體服務。