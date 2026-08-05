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星巴克聯名MOLLY推「粉紅草莓布蕾星冰樂」　漸層雲朵光看就夢幻

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記者蔡惠如／綜合報導 

玩具潮牌 POP MART 經典角色 MOLLY 迎來 20 周年，與星巴克首度攜手推出亞太限定聯名系列，加碼專為 MOLLY 打造的限定飲品「草莓布蕾星冰樂」，布蕾加上鮮奶油看起來超級美！且將星巴克 Bearista 小熊與 MOLLY 首度同框，打造多款兼具設計感的杯款與袋包周邊。全系列將於 8／11 在全門市開賣，星禮程會員 8／10 可搶先購買。

▲星巴克與Molly聯名推出飲品與周邊商品。（圖／品牌提供）

▲星巴克與Molly聯名推出飲品與周邊商品。（圖／品牌提供）

聯名系列推出的「草莓布蕾星冰樂」，以 MOLLY 的童趣世界為靈感，底層鋪上絲滑布蕾，再疊加粉嫩草莓奶霜與綿密鮮奶油，呈現出豐富層次與如雲朵般的口感。每一口草莓奶霜帶有淡淡花香與布蕾甜味，交織出甜而不膩的夏日風味，視覺、味覺跟打卡照都很有料，售價 190 元起。

▲星巴克與Molly聯名推出飲品與周邊商品。（圖／品牌提供） ▲星巴克與Molly聯名推出飲品與周邊商品。（圖／品牌提供）

聯名系列則以藝術家、小天使及海洋精靈三款限定造型為設計靈感，推出一系列實用杯袋等生活單品。首度讓 Bearista 小熊與 MOLLY 同框的「MOLLY小熊TOGO玻璃冷水杯」、大容量的「MOLLY不鏽鋼把手杯」，還有「MOLLY不鏽鋼杯」、「MOLLY不鏽鋼水壺」，以及「MOLLY手提袋」與「MOLLY馬克杯盤組」，都能讓生活充滿態度，單品售價 880 元起。

▲星巴克與Molly聯名推出飲品與周邊商品。（圖／品牌提供） ▲星巴克與Molly聯名推出飲品與周邊商品。（圖／品牌提供）

星巴克表示，星禮程會員可在 8／10 搶先購買聯名商品並體驗「草莓布蕾星冰樂」。8／11 起，限定飲品與聯名商品於全台指定門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市正式開賣。

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列以夏日為主題，打造清涼感。（圖／品牌提供）

夏天就是童心與療癒角色的季節，配件品牌 CASETiFY 配合《劇場版吉伊卡哇：人魚島的秘密》上映，打造限定奇幻島嶼與夏日泳池派對風格手機殼，超可愛的風格一眼就中，8／9 前推最高 8 折優惠。

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

為慶祝《吉伊卡哇》首部電影上映，CASETiFY 推出全新的《劇場版吉伊卡哇：人魚島的秘密》聯名系列，將吉伊卡哇、小八貓與兔兔在神秘島嶼上的划船身影轉化為印花手機殼，還同步打造 Snappy 磁吸手機支架與磁吸卡套支架，將滿滿的可愛風變成夏日日常。 

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列主打夏日泳池派對，角色們戴上星星墨鏡、套上游泳圈，連獅薩也首度加入。除了提供可自訂文字的「吉伊卡哇泳池派對客製化手機殼」，官網更獨家販售「吉伊卡哇夏日精裝禮盒」、「吉伊卡哇涼爽精裝禮盒」與「吉伊卡哇陽光精裝禮盒」，隨盒加贈限量吉伊卡哇泳圈造型支架。品牌表示，自 7／27 至 8／9 期間，於門市或官網推出買兩件以上指定商品享 85 折，使用 CASETiFY 購物 APP 結帳更享最低 8 折優惠。

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

MOLLY, 星巴克, 聯名, 星冰樂, 周邊

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