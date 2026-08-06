「鋼鐵人」變「末日博士」行頭不能輸　小勞勃道尼戴綠錶秀新身份

▲小勞勃道尼將演出「末日博士」，他特別選擇綠色系服裝搭配綠色錶款宣傳。（圖／翻攝robertdowneyjr IG）

記者陳雅韻／台北報導

以「鋼鐵人」角色紅遍全球的好萊塢影星小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），日前宣布新身份，正式回歸漫威電影宇宙（MCU），將出演大反派「末日博士」（Doctor Doom），近日他現身宣傳都刻意選擇綠色系服裝，呼應末日博士身穿的綠色斗篷造型，連腕錶也不例外，選戴瑞士名錶HUBLOT（宇舶）Big Bang Reloaded深綠色陶瓷計時碼錶亮相。





▲小勞勃道尼戴的HUBLOT Big Bang Reloaded深綠色陶瓷錶，746,000元。（圖／HUBLOT提供）

造型師相當用心，除了為即將演出末日博士的小勞勃道尼準備綠色元素的服裝，也帶來6款綠色錶款供他挑選，收藏不少名錶的他品味獨具，一拿到Gerald Charles綠色面盤的Maestro 2.0超薄錶立刻說：「我喜歡！」不過最終他選擇戴HUBLOT Big Bang Reloaded 深綠色陶瓷計時碼錶上陣。





▲小勞勃道尼也喜歡Gerald Charles綠色面盤的Maestro 2.0超薄錶（左）。

HUBLOT Big Bang Reloaded深綠色陶瓷版本，低調卻充滿張力的個性風格吸引小勞勃道尼，中央計時秒針與60分鐘計時盤指針、日期顯示三角形都飾以橘色，增添動感活力。

