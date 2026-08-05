夏天最美水果是它！營養師大推水蜜桃　低熱量、低GI還能養顏

▲水蜜桃香甜可口又屬於低GI水果。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天正值水蜜桃盛產季，不少人一聞到淡淡果香就忍不住想買來品嚐，營養師高敏敏分享，水蜜桃不只是高人氣水果，更因兼具高顏值與豐富營養，被稱為「水果界白富美」。除了香甜多汁，還具有低熱量、低GI、高水分等優點，是炎炎夏日補充營養的好選擇。

許多人擔心水果太甜容易發胖，營養師高敏敏分享，水蜜桃每100公克約只有39大卡，熱量並不高；GI值約28至42，屬於低GI水果，適量食用，餐後血糖波動相對較小，對於想控制體重或注意飲食的人來說，是不錯的水果選擇。水蜜桃含水量超過85%，炎熱天氣吃上一顆，不僅能補充流失的水分，也能帶來清爽口感，有助於消暑解渴。

水蜜桃富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動、維持排便順暢；同時含有維生素C，可幫助抗氧化、促進膠原蛋白形成，也是維持肌膚健康與好氣色的重要營養素。除了維生素C之外，水蜜桃也含有維生素A前驅物及多種植化素，有助於維持視覺健康，以及皮膚、黏膜正常功能。此外，水蜜桃鉀含量也相當豐富，有助於維持體內電解質平衡，搭配均衡飲食，也能幫助維持心血管健康。

不過營養師也提醒，水蜜桃雖然熱量不高，但仍屬於水果，建議一次以一份水果為原則，大約是一顆小水蜜桃或半顆大水蜜桃即可，避免因攝取過量而吃進過多糖分。