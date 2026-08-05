政府推廚餘機5千元補助　DIKE祭特價優惠父親節再享88折

▲DIKE推廚餘機特價再享88節優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應全台新制規定生熟廚餘全數歸堆肥用且須瀝乾水分，若未妥善分類最高可處 1,200 元至 6,000 元罰鍰，各地方政府相繼推行補助計畫，南投縣政府即起至 10／30 推動廚餘機補助，每戶最高補助達 5,000 元，台中、屏東、雲林也陸續祭出補助政策。

看準廚餘機需求大增，DIKE 也同步祭出優惠，旗下 3.5L 淨味儲存智慧廚餘機，原價 9,550 元，特價 7,490 元，再搭配父親節限定優惠 88 折，可為消費者大幅省下開銷。

DIKE 3.5L 淨味儲存智能廚餘機升級款 HKE522PLUS，具備 3.5L 容量可供 4 人家庭使用，分離式電源線設計，利於擺放與收納。上蓋密封膠條搭配側邊大容量活性碳盒強化除臭，並採用無刷馬達與防水風扇系統，降低運轉噪音，具備 72 小時儲存與自動換氣功能，三天內可隨時倒入新廚餘，期間放入的廚餘會自動進行 30 分鐘加熱烘乾。

專家表示，想趁優惠與補助入手廚餘機的民眾，建議三大選購原則。首先選擇容量，四口家庭建議優先選擇 3 至 4 公升等級，開伙頻率高或成員多則可選更大容量；其次是除臭能力，應留意是否具備良好密封設計與活性碳濾網；最後是清潔維護，優先挑選不沾塗層內桶及具備自動清潔模式的款式。

▲韓SmartCara美型廚餘機寬度僅19公分。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣 2026 年實施「廚餘全回收」新制，加上夏季高溫持續攀升，對於無法配合垃圾車清運時間的小家庭與上班族而言，成為當前急需解決的生活痛點。看準這項剛性需求，恆隆行代理的韓國廚餘機品牌 SmartCara 在台推出年度新品，強調內建內建雙重活性碳濾心可去除 90％ 以上的臭味，機身寬度僅 19 公分，主打小家庭空間。

廚餘機 SmartCara 新機上市，內建雙重活性碳濾心科技，增加近一公斤不同大小的活性碳顆粒，強調利用 2mm 竹子環保活性碳，填補 4mm 顆粒間的空隙，大幅提升堆積密度，達到更高效吸附阻絕異味的效果，根據韓國 KCL 認證，機器運行 120 分鐘後，針對廚餘常見惡臭成分，氣體去除率可達 93%~99% 以上。

內鍋塗層使用「7層花崗岩塗層技術」，號稱厚度提升 2 倍，改善傳統廚餘機內鍋因長期烘乾黏底，或食材堅硬刮擦導致塗層脫落及金屬外露的痛點。面對雞鴨骨、蔬果皮等常見家庭廚餘，皆能維持良好耐用度與機體壽命。運轉音量控制在 22.4 分貝。

機體寬度收窄至 19 公分，體積較前代精簡 35%，採用燕麥奶色外觀。機身同步配備智慧語音提示與一鍵自動清潔功能，加水即可自動洗淨內鍋殘渣，降低日常維護的繁瑣步驟。SmartCara STONE 韓國美型廚餘機現已在台上市，售價 12,900 元。