女神香氛大戰開打！娜塔莉波曼詮釋MISS DIOR　Zendaya成PRADA全球大使

記者曾怡嘉／台北報導

精品香氛再掀話題！DIOR與PRADA Beauty近日不約而同公開全新香氛動作，前者由品牌大使娜塔莉波曼（Natalie Portman）演繹全新《MISS DIOR 香氛》形象廣告，後者則宣布Zendaya成為【PRADA Paradoxe唯我莫測香氛系列】全球品牌大使，兩大國際女星各自詮釋不同世代的女性魅力。

#娜塔莉波曼再演繹MISS DIOR 以花束歌頌愛情

DIOR推出全新《MISS DIOR 香氛》形象廣告，再度邀請品牌大使娜塔莉波曼擔綱演出，延續經典提問「那你呢？為了愛，你願意做什麼？」。影片搭配Chappell Roan歌曲〈Good Luck, Babe!〉，透過巴黎街道與盛開玫瑰花海，營造充滿詩意的浪漫氛圍。

廣告中，娜塔莉波曼漫步巴黎街頭，親手挑選鮮花編織花束，象徵勇敢去愛與珍藏生命中的美好時刻；隨後奔向陽光灑落的海岸，以自在奔放的姿態詮釋MISS DIOR自由、優雅且充滿力量的新世代女性形象，造型部分，她身穿飾有Dior Secret Garden粉嫩花卉圖騰的高級訂製服，搭配Lavallière領結，展現Jonathan Anderson為品牌注入的全新高訂美學。

#Zendaya出任PRADA全球香氛大使 詮釋「唯我莫測」精神

PRADA Beauty正式宣布Zendaya擔任【PRADA Paradoxe唯我莫測香氛系列】全球品牌大使，兼具演員、歌手及時尚指標身分的她，以真實、多變且不受框架限制的個人風格，呼應品牌所傳遞的女性精神。

Zendaya表示，她一直很喜歡【PRADA Paradoxe唯我莫測香氛系列】所傳遞的理念，不試圖定義每個人的多面向特質，而香水也反映著每個人在世界中展現自我的方式；在受邀擔任品牌大使之前，這款香水就已是她私下經常使用的香氛之一。