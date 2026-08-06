fb ig video search mobile ETtoday

女神香氛大戰開打！娜塔莉波曼詮釋MISS DIOR　Zendaya成PRADA全球大使

>

記者曾怡嘉／台北報導

精品香氛再掀話題！DIOR與PRADA Beauty近日不約而同公開全新香氛動作，前者由品牌大使娜塔莉波曼（Natalie Portman）演繹全新《MISS DIOR 香氛》形象廣告，後者則宣布Zendaya成為【PRADA Paradoxe唯我莫測香氛系列】全球品牌大使，兩大國際女星各自詮釋不同世代的女性魅力。

#娜塔莉波曼再演繹MISS DIOR　以花束歌頌愛情

▲▼女星代言香水。（圖／品牌提供）

DIOR推出全新《MISS DIOR 香氛》形象廣告，再度邀請品牌大使娜塔莉波曼擔綱演出，延續經典提問「那你呢？為了愛，你願意做什麼？」。影片搭配Chappell Roan歌曲〈Good Luck, Babe!〉，透過巴黎街道與盛開玫瑰花海，營造充滿詩意的浪漫氛圍。

▲▼女星代言香水。（圖／品牌提供）

廣告中，娜塔莉波曼漫步巴黎街頭，親手挑選鮮花編織花束，象徵勇敢去愛與珍藏生命中的美好時刻；隨後奔向陽光灑落的海岸，以自在奔放的姿態詮釋MISS DIOR自由、優雅且充滿力量的新世代女性形象，造型部分，她身穿飾有Dior Secret Garden粉嫩花卉圖騰的高級訂製服，搭配Lavallière領結，展現Jonathan Anderson為品牌注入的全新高訂美學。

#Zendaya出任PRADA全球香氛大使　詮釋「唯我莫測」精神

▲▼女星代言香水。（圖／品牌提供）

PRADA Beauty正式宣布Zendaya擔任【PRADA Paradoxe唯我莫測香氛系列】全球品牌大使，兼具演員、歌手及時尚指標身分的她，以真實、多變且不受框架限制的個人風格，呼應品牌所傳遞的女性精神。

▲▼女星代言香水。（圖／品牌提供）

Zendaya表示，她一直很喜歡【PRADA Paradoxe唯我莫測香氛系列】所傳遞的理念，不試圖定義每個人的多面向特質，而香水也反映著每個人在世界中展現自我的方式；在受邀擔任品牌大使之前，這款香水就已是她私下經常使用的香氛之一。

關鍵字：

DIOR, PRADA, Zendaya, 娜塔莉波曼, 香氛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來

真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來

政府推廚餘機5千元補助　DIKE祭特價優惠父親節再享88折

政府推廚餘機5千元補助　DIKE祭特價優惠父親節再享88折

宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生 哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮 陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻 每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡 晚上別再這樣吃！營養師曝3大晚餐地雷　血糖容易大起大落 女神香氛大戰開打！娜塔莉波曼詮釋MISS DIOR　Zendaya成PRADA全球大使 星巴克聯名MOLLY推「粉紅草莓布蕾星冰樂」　漸層雲朵光看就夢幻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面