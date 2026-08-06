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原來毛巾不能天天掛浴室！5個居家冷知識看完恍然大悟

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▲▼居家冷知識。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲浴巾掛在浴室有增加異味與微生物滋生的機會。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

每天都在做的生活習慣，不一定就是正確，有些看似不起眼的小細節，其實可能影響居家衛生、物品壽命，甚至讓家裡更容易滋生細菌。《ET FASHION》整理5個實用居家冷知識，檢查看看自己中了幾項吧！

1. 毛巾別一直掛在浴室

不少人洗完澡後，習慣把毛巾直接掛在浴室。不過浴室長時間潮濕、通風不佳，容易讓毛巾保持濕潤狀態，增加異味與微生物滋生的機會。建議每次使用後盡量攤開晾乾，若家中有通風良好的地方，可移到乾燥處晾曬，並定期清洗、更換。

2. 砧板別只用清水沖一沖

切過生肉、海鮮的砧板，若只用清水沖洗，可能仍殘留油脂與食物殘渣。建議使用清潔劑徹底清洗，並讓砧板完全乾燥；若可以，生食、熟食最好分開使用不同砧板。

3. 冰箱塞太滿反而不保鮮

很多人以為冰箱塞越滿越好，其實食物堆得太密，會影響冷空氣循環，降低保鮮效果。建議保留適當空間，讓冷空氣流通，也更容易找到食材，減少放到過期的機率。

4. 枕頭不是只有枕套要洗

不少人固定清洗枕套，卻忽略枕頭本體，長時間使用後，枕頭可能累積汗水、皮屑與灰塵。可依材質定期清潔或更換，維持睡眠環境整潔。

5. 海綿、菜瓜布比想像中更該常換

廚房海綿和菜瓜布每天接觸食物殘渣與水分，若長時間使用，容易產生異味。平時使用後應充分擰乾、保持乾燥，並依使用狀況定期更換。

關鍵字：

居家清潔, 生活冷知識, 衛生習慣, 收納保鮮, 廚房清潔

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