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邊佑錫曬潤唇膏可愛爆表　戴45萬寶格麗超薄錶帥翻

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▲▼ 邊佑錫 。（圖／翻攝IG）

▲邊佑錫宣傳Prada紫色潤唇膏，手腕上的寶格麗錶也搶鏡。（圖／翻攝byeonwooseok IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星邊佑錫近日搶先曝光Prada Beauty將於9月上市的全新彩妝，身穿黑色針織衫配白色寬褲的他，拎著Prada紫盒大步走，模樣可愛極了，他再秀出紫色潤唇膏，配上他的迷人笑容，把一大票粉絲都電暈，而他手上的寶格麗（BVLGARI）超薄錶也搶鏡，彰顯他的不凡品味。

▲▼ 邊佑錫 。（圖／翻攝IG）

▲邊佑錫戴寶格麗Octo Finissimo Automatic腕錶，457,000元。（圖／翻攝byeonwooseok IG）

34歲的邊佑錫是時尚圈寵兒，身兼Prada與Prada Beauty品牌大使，今年5月再拿下寶格麗品牌大使頭銜，坐擁傲人的時尚資源。此次秀Prada Beauty最新紫色潤唇膏，身高190公分的他穿著簡約黑白裝，配上457,000元的寶格麗Octo Finissimo Automatic 腕錶，輕鬆搭出好質感。

▲▼ 邊佑錫 。（圖／翻攝IG）

▲邊佑錫滿臉笑意拎著Prada紫盒大步走。（圖／翻攝byeonwooseok IG）

邊佑錫所戴的寶格麗Octo Finissimo Automatic 腕錶，結合前衛義大利設計和瑞士製錶工藝，搭載纖薄的自動上鍊機芯，緞面拋光精鋼錶殼整體厚度僅6.40mm，配上黑色霧面錶盤，於7時位置設有小秒盤，簡潔優雅的設計相當百搭，成為他日常裝扮的重要配件。

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關鍵字：

邊佑錫, Prada, BVLGARI, 寶格麗

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