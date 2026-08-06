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毒油事件民眾瘋搶進口油　百貨超市銷量成長114%

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▲新光三越A11美麗市場Express開幕。（圖／業者提供）

▲毒油事件讓進口油銷量激增，新光三越美麗市場進口油品比去年同期銷量成長一倍。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導  

從 6 月中聯油脂大豆沙拉油爆發致癌苯駢芘超標，受影響的下游與連鎖業者超過千家，後續也驗出多款市售苦茶油的苯駢芘濃度超過法定上限，打擊近期民眾信心，紛紛轉而購買進口油品，新光三越表示，油品事件發生以來，超市進口油品銷量成長 114.7%，超過去年同期一倍以上。

中聯油脂公司生產超過法定標準、含有多環芳香烴類的一級致癌物「苯駢芘」油品，並出貨泰山企業、福壽實業及福懋油脂等下游業者，受影響的連鎖業者超過千家，涵蓋食品加工廠、零售通路及餐飲品牌，相關業者紛紛展開緊急下架與退換貨作業。而 7 月底又陸續發現多款市售苦茶油苯駢芘超過法定上限，再度重挫消費者對油品品質的信心。

新光三越表示，從 6 月事件爆發以來，消費者紛紛轉向購買進口油品，銷量出現顯著增長，2 個月期間進口油品類別業績就成長 114.7%，其中以歐洲橄欖油、日本料理油品如芥花油等銷量最好，而百貨內部安全控管也針對即將開賣的中秋伴手禮，全數要求廠商回報使用的油品資料建檔，確認產品無虞。

SOGO 也表示，油品事件讓注重食品安全性的民眾，更有意願購買品質高的油，SOGO 忠孝館超市 Fresh Mart 整體食用油品銷售較去年同期成長逾 25%，其中進口橄欖油銷售特別好，成長超過 30%。

關鍵字：

油品風暴, 進口油, 苯駢芘, 食安, 橄欖油

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