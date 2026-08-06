泰國男神APO太會穿　敞開襯衫大秀伯爵鑽鍊

▲PIAGET品牌大使APO佩戴Possession系列珠寶與Polo Signature系列42毫米銀灰色日期顯示自動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

泰國男星APO（Nattawin Wattanagitiphat）憑藉優雅且獨特的個人氣質，躍升為亞洲最具代表性的男士時尚指標，身為PIAGET（伯爵）品牌大使，他巧妙將名錶與珠寶完美融入日常，近期親自上陣示範PIAGET Polo 79系列Two-Tone雙金腕錶、藝術家精神的Andy Warhol系列腕錶，以及 PIAGET Polo Signature系列錶款，風格轉換間盡顯型男品味。





▲APO疊搭PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊中型與大型款項鍊。

伯爵標誌性的Possession珠寶也是APO不可或缺的重要配件，由於此系列款式豐富，讓他能盡情享受穿搭樂趣，例如穿上極簡的黑襯衫，刻意敞開三顆扣子，顯露出疊戴的Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊中型與大型款項鍊，時髦指數立刻飆升。





▲APO是Dior泰國品牌大使，拎著討論度很高的《好餓的毛毛蟲》圖案Dior Book Tote托特包，125,000元。（圖／翻攝apo 555 IG）

APO同時是Dior泰國品牌大使，也經常穿戴話題新品，近期在網路討論度很高的Dior Book Tote附肩背帶中型托特包他也拎過，包款展現美國繪本作家艾瑞卡爾名著《好餓的毛毛蟲》初版封面圖案，勾起不少人的童年回憶，此款充滿童趣的托特包要價125,000元。





▲Dior Book Tote《好餓的毛毛蟲》托特包背面飾以蘋果圖案。（圖／翻攝apo 555 IG）