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百貨迎七夕SOGO推滿千送百　統一時代滿額送石斛蘭花束

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記者蔡惠如／綜合報導

本周父親節加上七夕情人節也在8月中登場，SOGO 台北店與統一時代百貨、DREAM PLAZA 不約而同祭出滿千送百回饋，SOGO台北店則推出指定業種單筆滿 3,000 元送 200 元，加碼住宿券抽獎與打卡禮；統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 全館滿 5,000 元送 500，搭配指定支付最高回饋直衝 18%。

▲百貨七夕買千送百優惠。（圖／業者提供）▲百貨七夕買千送百優惠。（圖／業者提供）

▲忠孝館LANCÔME小黑瓶新客組，價值2758元，優惠價1900元(限量30組)；PRADA 唯我莫測奢潤護手霜50ml，售價2100元。（圖／業者提供）

SOGO台北店
遠東SOGO台北店 8／10 至 8／23 期間，購買彩妝或香氛指定品牌，單筆滿 3,000 元送 200 元抵用券，Beauty Club 會員還享點數 3 倍送與美麗購物金。

▲百貨七夕買千送百優惠。（圖／業者提供）▲百貨七夕買千送百優惠。（圖／業者提供）

▲復興館redLine Beau Coeur柏麗之心鑽石 18K黃金螢光粉線手鏈，價格店洽；testoni JOLE 28牛皮肩背包，售價52,800元。

忠孝館從 8／7 至 8／23 消費滿 3,000 元還可參加滿額抽獎，有機會抽中北投大地酒店雙人楓林客房一泊一食住宿券。韓人氣偶像 M.O.N.T 將於 8／14 19：00 至 20：00 在忠孝館現身互動。復興館 8／7 至 8／26 於國際精品單筆滿 2 萬元，可兌換 AI 秋季肌膚檢測服務券。8／15 至 8／16 在復興館 4 樓許願池雙人合影打卡並上傳 APP 快樂購卡，還能兌換復古錄音告白鑰匙圈。

▲百貨七夕買千送百優惠。（圖／業者提供）

▲JOTT－RICHMOND X以搖滾精神為核心的潮奢品牌，歡慶開幕全面5折起。

統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA
統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 於 8／3 至 8／19 開展全館促銷，會員當日消費累計滿 5,000 送 500 元抵用券，使用 icash Pay 支付滿 8,000 加送 400 元電子抵用券，若在 8／3 至 8／12 期間消費滿 15,000 元，再加送 500 元，等同消費 1.5 萬元可獲最高 2,400 元回饋。

▲百貨七夕買千送百優惠。（圖／業者提供）

▲Merite以簡約風格打造優雅且實穿服飾，提供現代女性高品質、時尚服飾選擇，精選商品8折起。

8／13 至 8／19 期間，使用 icash Pay 綁定 uniopen 聯名卡消費滿 8,000 元，則加送 200 元抵用券。8／7 至 8／9 會員當日累計滿 2,000 元還能兌換空運進口石斛蘭花束乙朵。

DREAM PLAZA 同步引進多間新櫃，潮奢品牌 JOTT（RICHMOND X）歡慶開幕全面 5 折起，服飾品牌 Merite 精選商品 8 折起。

關鍵字：

父親節, 七夕, 百貨優惠, 滿額贈, 回饋活動

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