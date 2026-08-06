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Longchamp話題新包連Alexa Chung都搶背！大容量與優雅輪廓一次滿足

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記者鮑璿安 ／綜合報導

「買包的盡頭」法國品牌Longchamp以親民價位和實用性深受大家推崇，而2026 秋冬系列也有一顆潛力新款正在引起討論，尤其是英國「IT Girl」Alexa Chung在私服中演繹，她肩上揹著這顆 Le Cadence 大型肩背包，輕鬆不費力的時髦穿搭立刻成為焦點。

▲Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲英國「IT Girl」Alexa Chung在私服中演繹，她肩上揹著這顆 Le Cadence 大型肩背包 。（圖／品牌提供）

英國時尚名人 Alexa Chung 日前現身紐約街頭，她以橄欖綠襯衫搭配同色系短褲，踩著黑色細跟涼鞋，整體造型簡潔卻充滿層次，而全新 Le Cadence 大型肩背包自然垂墜於肩側，不僅展現隨性感，也預告今年秋冬最受矚目的「Quiet Luxury」包款趨勢。
 

▲Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲Longchamp 。（圖／品牌提供）

Longchamp 全新 Le Cadence 系列，以巴黎女子自在優雅的生活節奏為靈感，將日常步調轉化為設計語言，包款採用粒面牛皮打造，保留皮革自然厚度與細緻紋理，沒有過多裝飾，將設計感回歸至皮革本身，並以無內裡設計呈現柔軟飽滿的立體包型，搭配淡金色金屬釦件，低調卻極具辨識度。

▲Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲Le Cadence 水桶包 S (摩卡色), 建議售價$20,400 。（圖／品牌提供）

Le Cadence 共推出大小兩種尺寸，雙層翻蓋設計讓輪廓更加柔和，側邊鉚釘可快速調整肩帶長度，可依需求切換肩背、臂挽或手提等多種背法，無論通勤、旅行或日常外出都能靈活搭配。色彩則涵蓋黑色、酒紅、摩卡、甜杏與香草色，以沉穩內斂的經典色調，詮釋歷久彌新的法式美學。

時尚圈持續吹起 East-West（橫長包） 趨勢，這股風潮沒有要平息的跡象，Ferragamo也為品牌話題性包款Hug 帶來革新， 2026早秋系列悄悄延伸廓形，透過修長橫向比例重新詮釋經典輪廓，在保留「擁抱包」標誌性元素之餘，賦予包款更俐落現代的時尚語彙。

▲▼East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

▲▼East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo為話題性包款Hug 帶來革新， 2026早秋系列悄悄延伸廓形，East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

Hug自推出以來，最大的辨識度來自兩條自包身側邊向前環抱的皮革束帶，搭配Ferragamo經典斜角 Gancini 金屬釦飾，猶如雙臂擁抱包身，因此命名為「Hug」。新一季延續這項經典設計，卻將包身重新塑造成更修長的 East-West橫向輪廓，讓整體比例更輕盈洗鍊，視覺上也更貼近近年精品圈盛行的長型肩背包趨勢。

關鍵字：

Longchamp, AlexaChung, 肩背包, 秋冬包, QuietLuxury

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