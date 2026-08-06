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中秋TWG Tea以餅皮封存茶香　望月蝴蝶酥、曲奇入盒推早鳥95折

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記者蔡惠如／綜合報導

中秋節慶，TWG Tea 發揮調茶工藝，將頂級茶湯與細緻風味封存於月餅內餡，同步呈現限定款茗茶，增添味覺層次。香港烘焙品牌「望月」切中現代人追求輕巧與多重風味的送禮心態，首度融合西式蝴蝶酥與曲奇推出綜合包裝，在 8／30 前預購還能享早鳥 95 折起。

▲TWG Tea中秋禮盒。（圖／品牌提供）

▲TWG Tea中秋「嫣光彩月中秋月餅禮盒」。（圖／品牌提供）

TWG Tea嫣光彩月中秋月餅
TWG Tea 今年推出全新「嫣光彩月中秋月餅禮盒」，系列靈魂源自中秋限定的「嫣光彩月茗茶」，以柔滑綠茶為基底，揉合珍稀草莓與石榴果香，尾韻則帶出細緻柑橘香氣。  

月餅內餡緊扣茶韻，經典回歸的「星宿之秋」以金黃飽滿餅皮包裹注入獅城早餐茶的蓮蓉餡，搭配鹹蛋黃與白瓜子仁；「瑰寶之耀」用紅寶石色餅皮，包覆融入1837綠茶茶韻的蓮蓉，佐以無花果乾與桑椹；「靜夜之光」採用暖棕色餅皮，融入 2000 年普洱茶風味，搭配杏仁果與榛果。

▲TWG Tea中秋禮盒。（圖／品牌提供） ▲TWG Tea中秋禮盒。（圖／品牌提供）

「豐藏之節」則以翠綠外皮，包裹皇家烏龍茶烏豆沙餡佐松子與南瓜籽。「璀璨之曦」深褐餅皮內藏拿破崙探險茶白蓮蓉、蔓越莓乾與黑巧克力夾心。「映月之輝」則將焦糖茶揉合蓮蓉，佐以黑芝麻與麻糬，口感層次豐富。  六入月餅禮盒售價 1,850 元；四入月餅禮盒搭配中秋限定嫣光彩月茗茶，售價 2,350 元，預計 8 月中旬開放預購，8 月下旬正式在台上市。

▲TWG Tea中秋禮盒。（圖／品牌提供）

望月台灣獨家雜錦禮盒
香港「望月」觀察到台灣市場對於傳統單一口味易覺負擔，轉而偏好層次豐富與輕巧份量，登台四周年之際，首度推出台灣專屬的「流心四式月餅禮盒」。除經典的流心奶黃與抹茶外，更首度加入以 Lipton 紅茶為基底的「流心奶茶」，以及香氣醇厚的「黑芝麻」兩款新口味。

▲TWG Tea中秋禮盒。（圖／品牌提供）

禮盒包裝融入中式花窗框景設計，並專為台灣市場打造三款結合西式烘焙的雜錦禮盒。專攻純月餅美味的「月行」包含招牌奶黃月餅、蛋黃蓮蓉月餅與陳皮紅豆月餅，售價 1,450 元；「月杵」集結奶黃月餅、蝴蝶酥，以及朱古力曲奇與抹茶曲奇，售價 1,250 元。「月桂」搭配伯爵茶曲奇與玄米茶曲奇，佐以傳統月餅與經典蝴蝶酥，售價 1,150 元。即日起至 8／30 期間訂購，均享有早鳥 95 折起優惠。

▲TWG Tea中秋禮盒。（圖／品牌提供）

▲TWG Tea中秋禮盒。（圖／品牌提供）

關鍵字：

中秋禮盒, TWGTea, 望月, 月餅, 早鳥優惠

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