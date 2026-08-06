中台灣巫師注意！哈利波特專賣店插旗LaLaport台中　8／22正式開幕

▲哈利波特專賣店落腳台中LaLaport。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中台灣哈利波特迷準備尖叫！適逢《哈利波特：神祕的魔法石》電影上映 25 周年，日本官方授權周邊專賣店「哈利波特–魔法之地」，將首度進駐台中，預定 8／22 在台中 LaLaport 2 樓正式開幕，用 75 坪打造沉浸式夢幻空間，現場不僅充滿電影經典場景細節，更搬出多款台中店先行販售的夢幻新品。開幕期間單筆消費滿 1,800 元還能直接把質感滿點的「台中店開幕紀念托特包」帶回家。

「哈利波特–魔法之地」台中店落腳台中 LaLaport 北館 2 樓，75坪的空間從商品陳列到設計細節均融入電影經典元素，打造出生活化的魔法氛圍。開幕期間只要在店內單筆消費滿 1,800 元，即可獲得運用金屬光澤呈現霍格華茲校徽的限量「台中店開幕紀念托特包」，於店內拍照打卡並上傳至社群平台，還能免費領取限定貼紙。

台中店還搶先開賣多款四學院主題商品，結合級長徽章與代表動物雙件式設計的「級長掛鍊徽章」，鍊條可自由拆卸，售價 400 元。還有皮件質感搭金屬院徽的「哈利波特 × Flapper 護照套」、內建魔杖專屬夾層的服飾收納包、附可吊掛 hook 與透明隔層的盥洗包，以及大容量的束口袋等旅行系列，售價 750 元起（每人限購兩個），以及搭配花卉圖騰的「罐型玻璃杯」等生活用品，售價 480 元。

店家同步引進展現英倫復古美學的「魔法部系列」，包含深藍錶帶搭配主題錶盤的古典風手錶、護照套，售價 1,280 元起。還有開賣魔法部巫師袍、項鍊、戒指、證件套與魔杖收納盒，以及魔杖、長袍、首飾與盲盒系列，部分商品有限購，須以現場為準。

開幕初期將實施店內人潮控管，以「分場次／分時段」開放入場的方式進行。現場將採取「現場排隊」與「入店整理券」兩種方式入場，整理券需至現場領取，每場次體驗時間為50分鐘，每場次結束前10 分鐘，現場工作人員將提醒購物時間即將結束，並引導顧客依序到收銀台排隊結帳。

▲IKEA與皮克敏合作推暑假限定活動。（圖／品牌提供）

各位皮克敏玩家們，又有全新巡寶樂趣了！IKEA宣佈於 8／1 至 8／31 攜手《Pikmin Bloom》，在全台 8 間門市推出期間限定活動。在活動期間走進店內開啟遊戲 APP，就能收集「工具」飾品金色花苗與專屬明信片，完成指定地圖任務還有機會拿到額外花苗。卡友在店內尋找皮克敏身影，可兌換限量「皮克敏感謝小卡」；周末造訪遊戲展間試玩，還能獲得限量皮克敏造型紙帽。

IKEA 瞄準努力走路的廣大玩家們，把遊戲關卡搬進賣場裡。8 月份走進全台 8 間 IKEA 門市並打開《Pikmin Bloom》APP，向下滑動特殊地點就能拿到「工具」飾品金色花苗與分店專屬明信片。

這株金色花苗會隨機長成紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅或岩石工具飾品皮克敏，每人每 7 天可以在每個特殊地點重新領取一株金色花苗與一張明信片。此外，活動期間在任一門市領取「地點挑戰」任務，順手逛街走滿 2,000 步，又能再把紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗帶回家。

可別只有低頭滑手機，IKEA 店內還有實體尋寶遊戲。卡友在入口處的活動立牌先看提示，每家店都有 6 隻皮克敏偷偷藏在不同角落，仔細觀察找到其中 3 隻並拍下完整身影，就能直接去客服櫃台免費兌換「皮克敏感謝小卡」，每店每日限量 250 份。未滿 18 歲的小朋友，只要有持卡的家人或法定監護人陪同並出示年齡證明，不用持卡也能一起參加尋寶。

活動配合門市包含內湖店、台北城市店-小巨蛋、新莊店、新店店、桃園店、台中店、嘉義城市店及高雄店，玩家們快趁暑假衝一波療癒吧。